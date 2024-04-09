泡泡女「全身佈滿上千腫瘤」　動25次手術重獲新生

▲查梅因罹患神經纖維瘤第1型，全身長滿數千大小腫瘤。（翻攝YT頻道Caters Clips、TLC）



圖文／鏡週刊

加勒比海國家千里達及多巴哥（Trinidad and Tobago）有位飽嚐怪病痛苦的中年女子，自出生起便受到神經纖維瘤第1型所影響，使她身體各處長滿了數千個腫瘤，其中在臉和頭部就有超過3000個，多年來帶給她極大的痛苦，最終她終於在美國找到醫生動手術，邁向追求較正常生活的第一步。

查梅因（Charmaine Sahadeo）今年43歲，自出生便深受此病所困，當她13歲時，腫瘤開始在她身上形成，雖然當時它們相對細小且不太明顯。然而，在她生下第二個孩子後，這些腫瘤變得越來越明顯，先是在她的臉上開始冒出來，然後數千個腫瘤遍佈全身，嚴重影響到她的視力、呼吸和進食，更對她的外貌造成了嚴重影響。

罹患此病嚴重打擊她的社交圈，不僅外出會受到陌生人的指指點點，讓她也不敢帶孫女出門玩，而且這個病也終結她18年的婚姻，連帶求職也有困難，潛在的雇主畏懼她的外表而拒絕錄用她，使她陷入了經濟困境。

近期，TLC節目最新一集《Take My Tumor》也記錄她的求醫歷程，查梅因更在節目中展現她身上的大小腫瘤，讓人為之怵目驚心。據她描繪，身上的腫瘤甚至大到影響她的呼吸，使她憂心如果無法正常呼吸，有死亡的風險，還可能無法及時尋求幫助。

她籌措醫療費用後飛往美國，接受洛杉磯頭頸外科腫瘤學家奧斯本（Ryan Osborne）治療。奧斯本告知一次切除所有腫瘤存在感染風險，因此需要分次進行手術。她在接受局部麻醉後，歷經長達13個小時的手術，與伴隨的劇痛，終於成功切除臉上、嘴裡和腿上的大腫瘤，隨後在10週內又動了24次手術，手術時長總計60個小時。

查梅因完成治療，十分滿意現在的模樣，認為生活改善了100%，摘除腿上的腫瘤後，也能自在走路，並與孫女同樂。手術後的她笑容也逐漸變多，形容目前自己的心情表示：「我感覺很美好。我現在真的覺得自己很美。我感到非常棒。我仿佛成了一個全新的人。我無法想像會有更美好的事情發生。」

神經纖維瘤第1型，也被稱作馮雷克林豪森症候群（von Recklinghausen's disease），是一種罕見疾病，是由於控制細胞生長和腫瘤預防的NF-1基因突變引起，且腫瘤可能是良性或惡性。全世界每3000人中就有1人罹患此病，但不幸的是，目前沒有有效的治療方法。

雖然這種疾病可能透過家族遺傳，但有30%至50%的患者並無家族史。查梅因的母親也同樣罹患此病，但她的病情並未如此嚴重。

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