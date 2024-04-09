她趁日全食「持槍衝高速公路」掃射　自稱上帝的指示

▲北美部分地區8日迎來日全食。（圖／NASA）



記者張方瑀／綜合報導

北美部分地區8日迎來日全食，在許多民眾忙著參與這難得一見的天文奇景時，佛州有一名女子卻持步槍在高速公路上掃射，並自稱是上帝透過日全食要她這麼做。

根據《紐約郵報》報導，佛州22歲女子賽萊斯汀（Taylon Nichelle Celestine）8日開車離開她所居住的霍爾姆斯郡（Holmes County）汽車旅館，且在離開前告訴工作人員，她接收到上帝的指示，要她在日全食期間進行一次瘋狂的射殺。

佛羅里達公路巡邏隊指出，賽萊斯汀開車進入10號州際公路後，就開始朝著其他車輛開槍，其中一名司機被子彈擦傷手臂，同時被子彈打穿的玻璃碎片擊中；另外一名司機的頸部中彈，被緊急送往醫院治療。

高速公路巡警在賽萊斯汀行駛16英哩（約25公里）後終於將她攔下，並從她身上繳獲一把AR-15步槍和一把9毫米手槍。

賽萊斯汀被控謀殺未遂、使用致命武器加重毆打和不當使用槍枝等罪名，目前被關押在霍爾姆斯郡監獄，現在正在調查其槍枝來源與精神狀態。