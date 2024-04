她趁日全食「持槍衝高速公路」掃射　自稱上帝的指示

▲北美部分地區8日迎來日全食。(圖/NASA)



記者張方瑀/綜合報導

北美部分地區8日迎來日全食,在許多民眾忙著參與這難得一見的天文奇景時,佛州有一名女子卻持步槍在高速公路上掃射,並自稱是上帝透過日全食要她這麼做。

根據《紐約郵報》報導,佛州22歲女子賽萊斯汀(Taylon Nichelle Celestine)8日開車離開她所居住的霍爾姆斯郡(Holmes County)汽車旅館,且在離開前告訴工作人員,她接收到上帝的指示,要她在日全食期間進行一次瘋狂的射殺。

佛羅里達公路巡邏隊指出,賽萊斯汀開車進入10號州際公路後,就開始朝著其他車輛開槍,其中一名司機被子彈擦傷手臂,同時被子彈打穿的玻璃碎片擊中;另外一名司機的頸部中彈,被緊急送往醫院治療。

高速公路巡警在賽萊斯汀行駛16英哩(約25公里)後終於將她攔下,並從她身上繳獲一把AR-15步槍和一把9毫米手槍。

賽萊斯汀被控謀殺未遂、使用致命武器加重毆打和不當使用槍枝等罪名,目前被關押在霍爾姆斯郡監獄,現在正在調查其槍枝來源與精神狀態。

Another “Reopen the Mental Institutions” Update: Crazed woman shoots random drivers on Florida interstate because 'God' told her to via the solar eclipse https://t.co/kZUDl47DLU via @nypost