黃金壓縮機非常稀少？146公斤黃金「做成零件走私」...市值3.44億



▲香港海關注意到空壓機的金屬密度「高到很不正常」。（圖／翻攝自香港海關）

圖文／CTWANT

香港海關日前破獲一起黃金走私案件，一名31歲男子在攜帶2台空氣壓縮機準備從香港出關前往日本之際，被海關人員發現空壓機的零件竟然是由146公斤的黃金所製成。後續根據海關估算，這些黃金市值約8400萬港幣（折合新台幣約3.44億元），是香港史上查獲最大規模的黃金走私案。

根據香港媒體報導指出，整起事件發生於3月27日，當時機場海關正在檢查2部稱計畫拖運到日本的空氣壓縮機，但是在過X光的環節中，海關就注意到空壓機的金屬密度「高到很不正常」，後續海關人員拆開空壓機、取出馬達的軸心後檢查，發現竟然是黃金製成，而外表只是簡單上了一層銀漆。



▲馬達的軸心竟然是黃金製成，外表只是簡單上了一層銀漆。（圖／翻攝自香港海關）

最後經過檢驗，發現這兩台空壓機內竟然暗藏146公斤的黃金，市值約8400萬港幣。後續申請報關的31歲男子也遭到香港警方逮捕。報導中也表示，這起黃金走私已經打破香港過往紀錄。如真的讓這批黃金抵達日本，估計可以逃稅840萬元港幣（折合新台幣約3441萬元）。

雖然已經逮捕了申請報關的男子，但香港海關表示，不排除有不法份子開立人頭公司，委託物流業者將機器以空運的方式運送至日本，日後還會針對此部分進行嚴格的查緝。

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