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頭等艙內「整坨狗屎炸裂」超噁畫面曝　飛機臭到改降！地勤狂擦地

▲▼。（圖／翻攝自Reddit）

▲美國網友剛好搭上「屎味」班機，PO出照片分享。（圖／翻攝自Reddit）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國聯合航空5日一架班機，原定從德州休士頓飛往華盛頓州西雅圖，途中機艙內卻傳出濃烈屎味，惡臭久久不散，最終班機被迫改降達拉斯。一名Reddit網友PO出頭等艙走道中央的一坨穢物，聯合航空方面向媒體證實，是一隻狗在飛機上拉屎。

根據紐約郵報、商業內幕報導，Reddit用戶@gig_wizard日前發文透露，事發於5日聯合航空編號422的波音737客機，航程原定從休士頓飛往西雅圖，但有狗在頭等艙靠近廁所的走道上拉屎，造成一陣混亂。

據航空數據網站Flightradar24顯示，飛機才剛起飛不到一小時就轉降同樣位於德州的達拉斯。原PO提到，儘管地勤人員花了2個多小時用紙巾清潔地毯，但濃烈屎味仍讓他作嘔，「那股臭味一直無法完全消散。頭等艙廁所被宣布停止使用，因為狗屎造成的混亂顯然沒有解決。」

▲▼。（圖／翻攝自Reddit）

▲網友表示，雖然地勤花了2小時清理地板，但仍有臭味飄散。（圖／翻攝自Reddit）

原PO還說，在達拉斯停留地面期間，飛機上的食物已經變質了，只剩下少許的零食。聯合航空後來向商業內幕證實確有此事。據報導，聯航不允許乘客將寵物帶入部分國際線航班的客艙。但在國內線旅程中，只要將狗或貓裝在可放置於座位下方的籠子裡，就可以進入客艙，而導盲等服務性動物則不須關籠。

報導稱，這並不是唯一一次動物在飛機上排泄引發問題。今年2月，同樣在聯合航空班機上，有一隻狗逃出運輸籠後也在機上排泄，令乘客們感到噁心不適，最終是由空服員穿上「危險品類型的防護服」後清理了穢物。

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