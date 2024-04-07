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7.2強震「震出日治舊橋」　日本網友也驚訝：另類台日友好

▲▼下清水橋初期搶通採鋼便橋，係應用舊有下清水橋，開闢二端引道銜接至既有公路。（圖／公路局提供，下同）

▲下清水橋初期搶通採鋼便橋，係應用舊有下清水橋，開闢二端引道銜接至既有公路。（圖／公路局提供，下同）

記者葉睿涵／編譯

花蓮3日發生強震，台9線蘇花公路下清水橋遭落石擊毀，意外讓隱藏了50多年的日治時期舊橋重見天日。當局對舊橋進行評估後，認定橋台結構及承載力都很穩固，立即將其改建加固成臨時鋼便橋。相關消息傳回日本後，不少網友都對此嘖嘖稱奇，也感嘆日本居然在這方面做出了貢獻，算是另類的「台日友好」。

據中央社報導，公路局東區養護工程分局副分局長陳柏成指出，強震後出現的舊橋早在日治時期的1930年便已建成，不過由於橋面較窄，公路局在東側新建的下清水橋於1971年完工通車後，舊橋就一直荒廢至今。

今年4月3日，花蓮遭規模7.2強震侵襲，下清水橋遭落石擊毀，雙向交通中斷4天，而當局派技師評估後，發現舊蘇花第七號橋（1932）的橋台結構及承載力依舊穩固，可作為初期搶通便道，於是工程人員緊急在橋面鋪設逾20支長約12公尺的H鋼，讓橋面具備承受小型車重量的能力，並在6日下午開放通行。

▲▼下清水橋初期搶通採鋼便橋，係應用舊有下清水橋，開闢二端引道銜接至既有公路。（圖／公路局提供，下同）

據共同社報導，消息傳出後，不少人都對舊橋在50年後居然發揮了作用，協助蘇花搶通感到很神奇，就連台灣氣象學家鄭明典也直呼「好勵志的老橋」，而這座日治時期的舊橋也因此在日本網上走紅。

有日本網友留言道，「說起日本殖民時代，已經是一百多年前的事了。那個時代建造的橋樑在大地震中仍屹立不倒，實在很讓人驚訝」、「我聽母親說，我已故的祖父在戰爭期間到台灣當工程師，參與了鐵橋的建造。雖然可能不是這座橋，但想到它對台灣人民仍然有用，我很高興。」

另外還有日本網友表示，「沒想到日本居然在這方面做出了貢獻，這也算是另類的台日友好吧？」、「具體細節我不太了解，但台灣至今仍在沿用不少日治時期的建築。台北現在的總統府與日治時期的台灣總督府也是同一棟建築。我只能說，老橋沒有倒塌真是太神奇了。台灣國中教科書中有讚揚日治時期對台灣基礎設施的發展。當然，缺點也提到了。」

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