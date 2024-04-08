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外媒：減肥藥Wegovy對心臟衰竭有效　分析師上調目標價至144.5美元

外媒：減肥神藥Wegovy對心臟衰竭患者有效　分析師上調目標價至144.5美元

▲最新研究指出，Wegovy對患有心臟病的人有顯著的積極作用。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

外媒報導，一份6日發表在醫學期刊《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）上的最新研究報告指出，對於心臟衰竭（HFpEF）患者，特別是那些伴有肥胖的收縮分率保留的患者，接受諾和諾德（Novo Nordisk）旗下的「減肥神藥」Wegovy治療後，體重減輕更明顯，嚴重不良事件發生率更低。

丹麥製藥巨頭諾和諾德旗下Wegovy主要成分為司美格魯肽，可用於助肥胖者預防心血管疾病、心臟病、中風等風險。經最新研究證實，該藥對患有糖尿病和心臟衰竭病人的健康也有益處。心臟衰竭的患者通常很容易疲勞、呼吸困難，這種情況可能會導致住院、殘疾和死亡的高風險。

目前治療心臟衰竭的方法包括改變生活方式和心臟病藥物，但沒有專門批准治療心臟衰竭的療法，而且患有這種疾病的人數一直在顯著增加。去年秋天，研究人員發佈的研究顯示，Wegovy對患有這種心臟病的人，有顯著的積極健康作用。報導中引述研究人員、心臟病專家Mikhail Kosiborod博士的話表示，最新研究和去年發表的研究的一致結果似乎表明，Wegovy對於廣泛的人群，包括糖尿病患者，是一個有效且安全的治療選擇。

Kosiborod還向美國心臟病學會介紹了這項研究，他認為這一發現非常令人興奮，因爲心臟衰竭患者通常難以治療，而且這類患者的數量在不斷增加。但現在Wegovy不僅顯示出了治療效果，而且耐受性良好，這代表患者可以很好地承受這種治療，沒有出現嚴重的副作用。

此外，諾和諾德去年全年按本幣和固定匯率計算的營收分別年增31%、36%至2323億丹麥克朗（337.1億美元），這表明營收收入大幅增長；按本幣計算的營利也年增37%至1026億丹麥克朗。並預估，2024年按固定匯率計算的營收成長，將介於18至26%之間；營利成長將介於21至29%之間。

分析師近期也對諾和諾德提供了12個月的目標股價，平均目標價為144.5美元，最高估值160美元、最低120美元；目前的平均價格已從之前的125美元上漲了15.6%。諾和諾德股價截至5日收盤，上漲6.9丹麥克朗或0.8%，收在867.5丹麥克朗。

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