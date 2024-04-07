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瑞典女為他懷胎7月　卻遭男友用電線絞頸「榮譽處決」

瑞典女子戀上穆斯林男友　為他懷胎7月卻遭電線絞頸「榮譽處決」

▲去年4月，一名懷胎7個月的瑞典準媽媽，遭到穆斯林男友以床頭燈的電線絞死。（圖／翻攝Tiktok／juliaelneborg）

圖文／CTWANT

2023年4月，一名懷胎7個月的瑞典準媽媽，遭到穆斯林男友以床頭燈的電線絞死。據檢察官推斷她之所以喪命的原因，可能是出於男友出於穆斯林文化的壓力而對她進行了「榮譽處決」（Honor killing）。

薩加（Saga Forsgren Elneborg）是一名瑞典女子，居住在距離首都斯德哥爾摩兩小時車程的厄勒布魯（Orebro）。2023年4月她被發現陳屍於家中臥室，被發現時脖子上還纏繞著一根電線。此時，她已經懷有7個月的身孕了。

根據薩加家人的說法，薩加十分為自己正在孕育新生命的事實感到興奮，總是開心地在社交媒體上分享著自己的孕期變化與感受，並在新家中提前安置好了嬰兒床，準備了許多嬰兒裝與小小的球鞋。在一張薩加在社交媒體上分享的孕期照片，可以看見她捧著隆起的孕肚，神情看上去很是安詳，也能感受到她全心期待著新生命的到來。薩加的母親在接受采訪時這樣回憶，「她非常高興。她將搬到新公寓，開始她作為母親的生活。」

然而，薩加的男友穆罕默德（Mohamedamin Abdirisek Ibrahim）是一位來自索馬里的難民，他的家庭是極度保守的穆斯林家庭，對於女子未婚先孕的情形十分抵觸，認為是一種違反教義的罪惡，會遭到社會唾棄。

瑞典女子戀上穆斯林男友　為他懷胎7月卻遭電線絞頸「榮譽處決」

據悉，當穆罕默德得知自己有了孩子後，首先想到的是放棄這條生命，但薩加不同意，她告訴穆罕默德，即便是沒有男友的支持，她也會生下這個孩子自行扶養。

對於薩加的堅持，穆罕默德沒有表示反對，他仍然和薩加住在一起，甚至還對兩人的未來做出了承諾。但另一方面，他又對自己的父母隱瞞了女友懷孕的事實。

「他從未告訴家人關於薩加或孩子的事，嫌疑人是在榮譽標準下長大的，他知道自己不能和白人女性約會，」偵辦薩加命案的檢察官伊麗莎白·安德森（Elisabeth Anderson）在調查報告中寫道：「他必須與具有相同文化背景的女性約會。如果他不這樣做，他將被自己的族群排除在外。」

2023年4月28日，穆罕默德告訴薩加他將回家參加聚會，並且在外出前向女友許諾自己將會向家人坦承雙方的關係，並說服家人接受她。然而當晚，穆罕默德便潛入家中，以床頭燈的電線絞死了薩加。

這起命案，將在2024年4月10日進行審判。而這起命案之所以拖了那麽久，是因為穆罕默德始終拒絕認罪，表示自己沒有任何不當行為，並仍然愛著自己的女友。但警方表示已經找到了充足的證據控告穆罕默德，而檢察官則準備了多達1000頁的調查報告，決心將穆罕默德繩之以法。

薩加死後，隨著案情陸續曝光，引起當地民眾巨大的衝擊，許多民眾走上街頭緬懷薩加，並且重新對瑞典的難民政策發起省思。

薩加死後，許多瑞典民眾走上街頭緬懷，並且重新對難民政策發起省思。（圖／翻攝Tiktok／juliaelneborg）
薩加死後，許多瑞典民眾走上街頭緬懷，並且重新對難民政策發起省思。（圖／翻攝Tiktok／juliaelneborg）

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