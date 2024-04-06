網球賽比一半斷訊「狂拍海灘比基尼妹」大露翹臀　球迷拳頭硬了

▲國際網球賽事轉播畫面，突然變成海邊的比基尼辣妹。（圖／翻攝自Reddit）

記者張寧倢／編譯

由職業網球聯合會舉辦的ATP 250巡迴賽，近日在葡萄牙舉行艾斯特里網球公開賽（Estoril Open），然而，轉播過程中卻發生意外的小插曲，原本的紅土球場突然被切斷，畫風一轉，開始播放起海灘上的比基尼辣妹。轉播單位隨後不得不在字幕上向球迷觀眾道歉。

根據太陽報報導，葡萄牙里斯本附近的豪華觀光城市艾斯特里（Estoril）當地有美麗的海灘風光、高級酒店以及賭場等娛樂場所，而當地3日舉行了2024年艾斯特里網球公開賽第5天的賽事，許多球迷利用電視台或網路線上直播緊盯賽況，賽場轉播訊號卻突然中斷。

取而代之的是海灘上的比基尼辣妹，她們以清涼消暑的打扮沐浴在葡萄牙的陽光下。錯誤發生不久後，轉播單位被迫貼上道歉字幕，上頭寫著「因遺失畫面致歉」（Apologies for loss of pictures.）。對此，有球迷不滿地在X上發文臭罵，「這比賽完全是在胡鬧……突然轉播海灘又是什麼意思？」

▼球迷看比賽變成看泳裝辣妹。（圖／翻攝自X）

不過在知名網路論壇Reddit上，網友則是一片叫好，紛紛留言稱「我接受你的道歉」、「需要你更多的道歉」、「願您的連線問題永遠存在」、「我喜歡這個新的比賽場地」、「球員看起來有點不一樣，但仍然有著翹臀」、「這是解決網球賽收視率問題的一種方法」。