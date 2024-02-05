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安芝儇「辣露超頂S腰」！桃紅泳裝太養眼　脫罩裙曬完美大腿

▲▼安芝儇。（圖／翻攝自IG／wlgus2qh）

▲安芝儇粉色泳裝照掀熱論。（圖／翻攝自IG／wlgus2qh）

記者鄺郁庭／綜合報導

多位南韓啦啦隊女神來台後，紛紛掀起討論熱潮。就有網友在PTT表特板（Beauty）發文，分享台鋼「最強外掛」安芝儇穿上粉紅泳裝的IG美照，瞬間引發暴動，「身材真的好頂！」「看過本人真的正」、「為了支持安長期留下，台鋼球迷+1。」

有網友4日在表特板發正妹文，分享安芝儇在IG發的美照，只見她身穿桃紅渲染白色的三件式泳裝，上身是小可愛設計，下身則是三角泳褲，可搭配短短的罩裙，好身材一覽無遺。值得注意的是，上身泳衣有兩條帶子交叉在腰上，可完全沒有把肉擠出來，腰身纖細又勻稱。

這款泳裝雖然不如比基尼火辣，但卻包不住安芝儇豐滿的美胸，一條深溝令人難以轉移目光，她側身面對鏡頭時，胸形甚至若隱若現。此外，安芝儇還不忘放送福利，拿下罩裙對著鏡面自拍，露出漂亮的側腰臀及完美大腿線條。

照片看得網友讚聲連連，「有料」、「有夠香！」「真的正，身材好」、「安真的頂爆」、「太極品」、「怎穿泳裝沒有小腹」、「敬業，知道大家要看什麼。」還有不少人直呼，相較李多慧的平易近人，安芝儇有種高嶺之花的感覺，打趣笑呼「互尬就是讚」。

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