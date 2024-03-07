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大陸 大陸焦點 特派現場

地中海大叔香港海灘強摟比基尼辣妹　搭肩摸背要合照網友全都錄

▲幾名疑為陸籍中年大叔在香港海灘強摟外籍比基尼辣妹過程全被路人拍下。（圖／翻攝抖音）

▲幾名疑為陸籍中年大叔在香港海灘強摟外籍比基尼辣妹過程全被路人拍下。（圖／翻攝抖音，下同）

文／香港01

幾個大叔圍着泳裝洋女，所為何事？網上瘋傳影片，顯示有數名內地大叔遊香港淺水灣時，圍着1名單獨坐在沙灘、身穿比堅尼泳衣的外籍女子，疑強行搭肩合照，其間手部掃過泳裝洋女的背部，而洋女的肢體語言顯得極不願意，但最少2名大叔強行要合照，令洋女極度無奈。

▲幾名疑為陸籍中年大叔在香港海灘強摟外籍比基尼辣妹過程全被路人拍下。（圖／翻攝抖音）

網友看片後，怒斥片中內地大叔猥瑣，形容其行為涉嫌非禮，「幾個大叔包圍一個弱質女子，樣子猥否舉動可疑，好醜」。有人則留言指「Don't Touch Her！」，意指重提英國鋼琴家「K博士」（Dr.K）的鋼琴風波，指當時有中國男子曾向K博士大喝「Don’t Touch Her!」，示意別碰在場1名中國女子。

有內地網友直言，如果身份換轉是中國女孩被洋漢如此包圍強行合照，恐怕要鬧出大風波，直指「己所不欲，勿施於人」、「這幾個大叔為老不尊，給國人丟臉」。

▲幾名疑為陸籍中年大叔在香港海灘強摟外籍比基尼辣妹過程全被路人拍下。（圖／翻攝抖音）

網上流傳的片段長約23秒，影片畫面有文字寫着「香港淺水灣海灘大爺和外國美女拍照還是乘機卡油」，意指有大叔與洋女合照時乘機抽水。影片最少出現4名大叔，其中1名光頭大叔搭着穿比堅尼泳裝洋女的肩膀，洋女明顯不願意，捉着他的手想拿開，但大叔再次搭着其肩膀，並由同伴大叔拍照，其他大叔臉露燦爛笑容，洋女則一臉煩厭無奈。光頭大叔拍照後站起來，向洋女比劃手勢示意拍照，似十分開心，洋女則態度冷淡不予理會。

▲幾名疑為陸籍中年大叔在香港海灘強摟外籍比基尼辣妹過程全被路人拍下。（圖／翻攝抖音）

以為事件就此完結之際，洋女想戴上太陽眼鏡，但另1名地中海大叔秒速上前，更立即向洋女背部伸手，洋女立即伸手反抗，但地中海大叔無視其意願，又蹲下把手放在洋女的裸背上，洋女顯得極度無奈，影片到此結束。

不少外地網民亦狠批這些大叔「丟面丟到家外」。而影片其後被上載至reddit等外國網上論壇，外國網民亦批評片中大叔行為可怕，對落單的女生構成嚴重威嚇，更有人建議報警求助，或者警方介入調查。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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