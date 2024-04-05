地震狂晃「別急著衝去關火」！日媒列5點保命關鍵　4項工作要做好

▲台灣3日發生25年來最強烈地震。（圖／花蓮縣政府提供）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣3日發生規模7.2強震，日本也地震連連，連續4天發生震度3級以上地震，過去一周最大地震震度達到5弱。日媒tenki.jp報導，為了在地震來襲的那一刻保護好自己，列出4點的事前準備工作，且若發生大地震，有5點要注意。

地震發生前

1.備妥緊急情況要使用的水和食物，以及緊急用品。

2.固定家具。玻璃貼上防止飛散的安全膜。

3.和家人事先商量好地震發生時的聯絡方式和集合地點。

4.事先確認平時經過的道路是否有危險的地方或物品。地基脆弱或因地震導致地基鬆動的地方，有可能因為下雨等因素發生土石流。請先確認周遭狀況。

如果發生大地震

1.請在家保護好頭部，到堅固桌子下面等安全地方躲避。不要急著往外跑，不要強行前往關閉火源。

2.若正在搭乘電梯，請把電梯停在最接近的樓層，立刻出電梯。

3.留意牆壁倒塌、招牌和碎玻璃掉落的情況。若在人正在堅固大樓旁邊，請至大樓內部躲避。

4.開車時請勿急著減速，開啟警示燈提醒周邊車輛。若感到劇烈搖晃，請靠邊停車。

5.若在山區或懸崖邊，請注意落石與崩塌情形。

另外，依據台灣內政部消防署消防防災館闢謠專區，針對地震發生時是否要先打開大門或關閉火源瓦斯，給出以下建議：

如果發生會讓家中大門變形的地震，這時為了要去開門，反而可能會因劇烈搖晃而讓自己容易受傷。因此，地震時立即採取「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角，形成防護屏障，以免被掉落的物品砸傷，等地震搖晃停止後，再來檢查家中水管、瓦斯管線、電線、房屋是否受損。

地震時，除非是恰好在爐火旁亨煮食物，可隨手關閉爐火，否則是不建議在地震當下，前往關閉火源和瓦斯。待地震過後，再行前往關閉爐火及瓦斯。