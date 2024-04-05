台北101遇地震毫髮無傷　CNN分析「2大關鍵設計」抵擋強震

▲CNN指出，台北101在這次大地震毫髮無損有2大功臣，分別是鋼筋混凝土與阻尼器。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣規模7.2地震發生後，建築物防震的話題引發外界關注。CNN報導，台北建築物在這次地震中劇烈搖晃，但曾經是世界最高樓的台北101卻能夠毫髮無傷，這歸功於2項關鍵設計，也就是建造材料鋼筋混凝土以及阻尼器。

CNN報導提到，在地震發生當下，台北101整棟建築只有輕微搖晃，完美證明摩天高樓重要抗震環節在於建材鋼筋混凝土，因為這種材料結合混凝土抗壓強度與鋼材抗拉強度，使得建築物擁有足夠靈活彈性、可以搖擺，但同時又足夠堅固，能夠抵禦颱風。

另一項有助於保護台北101的重要設計則是「調諧質量阻尼器」（tuned mass damper，TMD），巨大球狀物體就設置在87樓到92樓之間的中央位置，可朝任何方向移動約5英尺（約1.52公尺），當建築物遇上搖晃的時候，就能朝反方向移動，抑制大部份的劇烈擺動。

根據台北101官網介紹，大樓內設置的阻尼器是量身定做的被動阻尼系統，主要目的為減低大樓受強風吹襲時之擺動，減少在大樓工作之人員感到不舒適之程度。

▼台北101風阻尼器。（圖／資料照）