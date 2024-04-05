「台灣避難所」衝上日本X熱搜第1名　保障隱私還提供熱食

▲保障隱私還提供熱食，「台灣避難所」登日本X熱搜第1名。（圖／記者湯興漢攝）
記者趙蔡州／綜合報導
花蓮3日上午發生規模7.2強震，累計造成10人死亡及1099人受傷，台灣強震也引起日本各界關注，經日本媒體報導後，有日本網友認為，台灣政府地震後設置的災民避難所非常棒，不但使用能保障隱私的帳篷，甚至還提供熱食，直呼這方面是「日本完敗」，「台灣の避難所」甚至衝上日本X熱搜關鍵字第1名。
▼「台灣の避難所」登上日本X熱搜關鍵字第1名。（圖／翻攝自X）
台湾の避難所、テントとはいえちゃんとプライバシー守られてるし暖かい食事も提供されてるし、何より一日でこれ用意してくれる国の有能さに被災時も安心を感じられる。— さもん (@YIAa2yVZEU7u0Tm) April 4, 2024
体育館に雑魚寝で民間ボランティアを断りパンやバナナ、冷たい食事しか配られることがなかった日本とは大違い。
国として圧倒的な差 pic.twitter.com/z4ehEEpiZ1
台灣花蓮縣3日上午7時許發生規模7.2強震，也是台灣25年來地震規模最大的地震，震度最大的花蓮多處發生房屋傾斜、道路受損、山崩或土石流等災情，有不少人因此無家可歸，縣府3日除了迅速展開搜救行動外，也火速在各地設置避難所安置災民。
台灣地震及災民問題也引發日本媒體廣大報導，其中「台灣の避難所」更衝上了X平台日本流行話題排行第1名。有日本網友說，地震發生後，台灣政府馬上就設置了收容所，裡面不但使用了可以保障隱私的帳篷，甚至還提供熱食，相較於日本雜魚寢及餐點只給麵包、香蕉和冷餐，兩個國家有很大的不同。
台湾地震発災僅か翌日の避難所— ラッキー娘`79 この腐りきった日本に 生きねば… (@79lq0) April 4, 2024
能登半島地震避難所の鵜川小学校の様子
???????? 災害対策費どうなってんだ？
防衛費要らんやろ pic.twitter.com/D3UOBmPjvf
台湾大地震発生二日目の避難所と弁当、日本と比較して「台湾はすごい」と考えるのは間違いで、イタリアなど他の地震国でも同様。つまり「日本がおかしい」と気付くべきです。— 山崎 雅弘 (@mas__yamazaki) April 4, 2024
日本の政府／行政は、公僕なのに異様なほど「人間を大事にしない世界観」で動いているんです。国民が粗末に扱われています。 pic.twitter.com/UIgzBsEOth
【悲報】台湾の避難所、日本完敗— お侍さん (@ZanEngineer) April 4, 2024
こんなのあるのか。日本でもこれ採用してほしい。 pic.twitter.com/Ush2upeypZ
還有人說，「台灣地震的避難所與餐點，單純認為台灣比日本厲害是錯誤的，事實上義大利等其他地震多發國家也是如此，換句話說是日本很奇怪，日本政府與行政部門是人民公僕，但卻不重視人民」、「看到台灣的避難所，就更突顯了日本雜魚寢（指人像沙丁魚一般，擁擠的睡在一起）的糟糕程度，到底納稅人的稅款都用在哪裡呢」。
不過也有日本網友A澄清，許多人看見台灣的避難所後，都在感嘆日本為什麼沒有這種的避難所，事實上日本其實已經有類似的避難所了。不過有人反駁，網友A貼出的，是能登地震發生8天後，才在100公里外的金澤設置的1.5次避難所，「如果可能的話，我想在地震當天就安裝在主要的避難所裡」。
台湾の避難所と違って日本は雑魚寝ジャパン！と批判されてるけど日本にも全く同じものがあった模様 pic.twitter.com/8AAPVw0GVC— 織田三郎画伯 (@odasaburo99) April 4, 2024
台湾の避難所を見て「なぜ日本にない」とお嘆きの方も多いようですが、とっくにあります pic.twitter.com/2V8XFrxW0K— ????????ぱらか・マヤ???????? (@KK_KL_PP) April 4, 2024
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