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「台灣避難所」衝上日本X熱搜第1名　保障隱私還提供熱食

▲▼0403花蓮大地震在花蓮造成不小災情，花蓮縣政府在縣內中華國小開設愛心關懷站，安置65戶共計135名災民。（圖／記者湯興漢攝）

▲保障隱私還提供熱食，「台灣避難所」登日本X熱搜第1名。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮3日上午發生規模7.2強震，累計造成10人死亡及1099人受傷，台灣強震也引起日本各界關注，經日本媒體報導後，有日本網友認為，台灣政府地震後設置的災民避難所非常棒，不但使用能保障隱私的帳篷，甚至還提供熱食，直呼這方面是「日本完敗」，「台灣の避難所」甚至衝上日本X熱搜關鍵字第1名。

▼「台灣の避難所」登上日本X熱搜關鍵字第1名。（圖／翻攝自X）

▲▼日本熱搜第一:台灣地震避難所完勝日本。（圖／翻攝自X）

台灣花蓮縣3日上午7時許發生規模7.2強震，也是台灣25年來地震規模最大的地震，震度最大的花蓮多處發生房屋傾斜、道路受損、山崩或土石流等災情，有不少人因此無家可歸，縣府3日除了迅速展開搜救行動外，也火速在各地設置避難所安置災民。

台灣地震及災民問題也引發日本媒體廣大報導，其中「台灣の避難所」更衝上了X平台日本流行話題排行第1名。有日本網友說，地震發生後，台灣政府馬上就設置了收容所，裡面不但使用了可以保障隱私的帳篷，甚至還提供熱食，相較於日本雜魚寢及餐點只給麵包、香蕉和冷餐，兩個國家有很大的不同。

還有人說，「台灣地震的避難所與餐點，單純認為台灣比日本厲害是錯誤的，事實上義大利等其他地震多發國家也是如此，換句話說是日本很奇怪，日本政府與行政部門是人民公僕，但卻不重視人民」、「看到台灣的避難所，就更突顯了日本雜魚寢（指人像沙丁魚一般，擁擠的睡在一起）的糟糕程度，到底納稅人的稅款都用在哪裡呢」。

不過也有日本網友A澄清，許多人看見台灣的避難所後，都在感嘆日本為什麼沒有這種的避難所，事實上日本其實已經有類似的避難所了。不過有人反駁，網友A貼出的，是能登地震發生8天後，才在100公里外的金澤設置的1.5次避難所，「如果可能的話，我想在地震當天就安裝在主要的避難所裡」。

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