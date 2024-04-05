日本防災避難包「必備內容物」　NHK建議：重量勿超過15公斤

▲日本NHK整理出建議的防災避難包內容．提醒避難包的重量需在10至15公斤之間。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

台灣3日發生規模7.2強震後，許多民眾注意到自主防災的重要性，內政部消防署提醒居家內要隨時準備好緊急避難包，日本NHK就整理出建議的防災避難包內容，除了飲用水、糧食外，也提醒避難包的重量需在10至15公斤之間，方便緊急時刻拿取。

飲用水、食物

NHK指出，最好準備1公升的飲用水，且為方便飲用，盡量使用500毫升的寶特瓶分裝；食物的部份則準備能方便攝取的蛋白質和維生素，如袋裝食物和罐頭等。

消防署則建議準備3日份的飲水和食物，並於上方標註日期，每半年進行一次檢查，避免食品過期。有嬰兒的家庭應另外準備奶粉、真空包裝或罐頭副食品等。

攜帶用行動廁所

在東日本大地震中，有34%的地方政府在3天內收到了援助的流動式廁所，但有近一半的災區在一周後仍未收到。因此NHK建議，如果有需要的話，可自行斟酌準備攜帶式廁所。

衛生、緊急醫療用品

如面紙、濕巾、肥皂、口罩和個人生理用品；還有個人用藥（如慢性病用藥）及常備用藥（如止痛藥）及急救包（含棉花棒、ＯＫ繃、優碘之類）。

消防署也提醒，每日服用藥及常用藥等，要注意藥品保存時效及保存方式。

盥洗用具

NHK指出，最容易被忘記的就是刷牙用具，而為避免停水造成無法刷牙，也可準備漱口水、潔牙貼片等用品。

換洗與保暖衣物

為了應對長時間待在避難所內的情況，需準備一次性的紙內衣和內褲，且待在狹小的避難所或車內，增加了罹患經濟艙症候群的風險，因此建議準備壓力襪替換。

消防署建議準備輕便外套、內衣、襪子、毛巾、手套（橡膠手套）、雨衣、小毛毯、暖暖包等；如果有小型睡袋，在可背負範圍內，也可一併帶出。

有嬰兒的家庭要記得帶尿布，嬰兒背帶最好也放在出門可隨手拿得到的地方，一併帶出。

收訊、急救工具

若地震導致停電或通訊中斷，最可靠的仍是收音機，因此建議準備小台電池型收音機。

消防署建議，其他可預先準備如哨子、防災地圖（可至內政部消防署或各直轄市、縣（市）政府網站下載）、手電筒、電池、打火機、瑞士刀、行動電源、充電器材等。

貴重物品

消防署建議準備身分證、健保卡及存摺影本，其他合法證明重要證件影本、另需要少許現金，最好準備些零錢，因為可能會使用到公共電話或自動販賣機。

NHK提醒，防災避難包最重要的就是能迅速拿取，內容物要盡量簡便，維持在男性15公斤、女性10公斤左右。此外，避難包應放在方便拿取的地方，切勿放在櫥櫃內。

消防署則指出，考量每個人的不同需求，每個人都應該要準備1個緊急避難包，備妥之後，在背包外標註更新日期，以提醒記得每半年檢查一次緊急避難包，除確保物品無損壞、遺漏或已屆使用期限需替換之情形。