餘震不斷！花蓮人搭帳棚過夜　他來台12年嚇壞：不敢睡在屋裡

▲強震過後，花蓮多處民宅倒塌。（圖／花蓮縣政府提供）



記者吳美依／綜合報導

台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震後，大小餘震不斷，一些花蓮民眾被安置到臨時避難所後，在操場上搭起帳棚過夜。居民庫塔提（Yashwanth Kuthati）也坦言，這是他在台灣生活12年以來，所目睹的最大地震，「我想我今晚不能睡在房子裡，我非常害怕。」

台灣發生25年以來最強烈地震，餘震持續數小時，遠至香港、福建、上海都能感覺到震動，災情也受到外媒關注。中央災害應變中心最新統計數據指出，目前已有9人死亡、1038人受傷、93人受困、52人失聯。

路透社報導，由於餘震不斷來襲，花蓮市一些人選擇在戶外過夜，52歲的余女士（Yu，音譯）3日晚間就睡在帳篷裡，因為她太害怕了，不敢睡在自己「一團糟」的公寓，「餘震非常可怕，而且不停來襲。我不敢睡在房子裡。」

▲太魯閣國家公園落石坍方。（圖／記者黃彥傑攝）

庫塔提與妻子在花蓮經營青年旅館與機車出租服務。地震發生時，他才剛把孩子送去學校，正騎機車穿過通勤車陣，地震開始時，還以為輪胎沒氣了，孰料幾秒鐘後周遭陷入一片混亂，駕駛們要不就是狂踩剎車，要不就是直接摔下機車。

庫塔提說，即使到了安全的地方，他依然感覺很糟，「我們可以看見人們在尖叫，每幾分鐘就會震動一次，而且持續好幾個小時。」

花蓮縣一間山區旅館的老闆娘賴小姐（Lai Hung-shu）說，一開始大家並沒有特別緊張，因為這裡經常發生地震，但這次「震動的感覺更加猛烈，持續時間也比一般情況長得多」，餘震更是持續了一整天，甚至可以聽見落石的聲響。

台北福華大飯店外部磁磚掉落，招牌上的幾個字也掉了。來自美國的房客麥克（Mike Hung Hsu）以前住在台灣，現在住在洛杉磯，但不論在哪個地方，都沒有經歷過這種規模的地震。