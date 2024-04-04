花蓮日本人嚇瘋！　來台26年首遇「最強地震」：整整搖了1分鐘

▲在台日人驚恐回憶7.2大地震。（圖／記者湯興漢攝）



記者王佩翊／編譯

台灣花蓮3日上午發生規模7.2地震，全台各地有感，民眾更直呼是921後的「最強地震」。一名來台多年的日本人則驚恐表示，這是他搬來台灣26年，遇到的最強地震，突然上下搖晃後，隨即開始左右搖晃長達1分鐘。

根據《讀賣新聞》報導，一名在花蓮經營旅宿業的50多歲男子表示，地震發生當時搖晃劇烈，嚇得他什麼都沒拿就瘋狂往外跑。他強調，以前的地震搖了幾秒就會停下，「但是這次過了一段時間還是繼續在搖，嚇我一跳，甚至站都站不穩」。

另一名30多歲的男性員工則指出，「地震大到嚇了我一大跳，不知道店裡有沒有財損，好擔心。」他也回憶道，地震後附近出現多處山坡坍方，各地都是揚起的塵土。

根據日本台灣交流協會台北事務所統計，花蓮共有110名日本人居住於此。一名在花蓮經營日式餐廳的54歲日本籍男子表示，搬來台灣已經26年，而此次地震是來台26年感受過的最大地震，先是上下搖晃後，隨即左右搖晃長達1分鐘。而店內的冰箱也被震倒，餐具都摔碎。

▲許多日本人都表示，首次經歷這麼大的地震。（圖／花蓮縣政府提供）

另一名與丈夫在花蓮經營民宿的52歲女性則表示，地震發生當時在自家2樓，架子上的東西全都摔碎，書也砸下來。她指出，「花蓮是觀光地區，希望可以早日恢復。」

根據《琉球新報》報導，一名在台北留學的沖繩縣那霸市22歲男學生表示，地震一開始先是緩緩地搖晃，隨後搖晃力道越來越大，甚至還不斷有餘震，房間的東西都掉下來，所幸沒有受傷，也沒有其他財物損失。

男學生指出，「當時正準備要去上課，而這也是我第一次經歷這麼大的地震，捷運甚至一度停駛，不過好險台北人的生活沒有受到太大的影響。」

另一名同樣在台北留學、來自沖繩縣北中城村的21歲女學生驚恐回憶道，「由於地震發生的太過突然，我腦子瞬間一片空白。」而她隨後躲進房間的桌子下，並緊緊貼著地面，衣櫃則是晃到不斷發出巨響，是她有史以來遇到過的最大地震。