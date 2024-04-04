美重要人士在台遇7.2強震！　曝飯店房間恐怖景象「瓷器碎滿地」

▲海伯格所住的飯店房間一團亂。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

台灣3日發生25年來最強地震，規模達到7.2，美國跨黨派逾10位聯邦參、眾議員當天都表達與台灣友人同在，將和駐美單位合作協助台灣盡快復原。跨黨派的美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）成員海伯格（Jacob Helberg）地震時人在台灣，他即時發推附上房間物品散落一地的照片，並向每位台灣人及受影響的家庭致意。

海伯格於3日地震當天上午11時許發布推文，分享自己飯店房間的慘況。畫面中書架傾倒砸在椅子上，地上散落碎瓷器、書本、購物袋等雜物，所幸房間中間的水晶吊燈沒有掉落。

海伯格向所有台灣人民致意，特別點出受到本次地震影響的災戶，以及正執行艱難任務的救難人員，「台灣人民是全世界最強韌的人民之一，他們將會迅速從這場災難中復原，並且變得更強大。」

美國政界也紛紛透過社群媒體發聲關心台灣，美國前駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）、眾議員柯林斯（Mike Collins）、參議員布萊克本（Marsha Blackburn）等人都發布推文，表示與台灣友人同在，並感謝第一線救援人員的付出。

眾議員匡希恆（John Curtis）、普弗留格（AugustPfluger）、克勞基特（Jasmine Crockett）、麥卡倫（Betty McCollum）及參議員戴恩斯（Steve Daines）、眾議員赫恩（Kevin Hern），還有台裔美籍眾議員劉雲平（Ted Lieu）和華裔背景的眾議員趙美心（Judy Chu）等人，也表達關心與支持。