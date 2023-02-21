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美國跨黨派眾議員訪團見張忠謀　談台美在科技領域強化經濟夥伴

▲▼總統蔡英文21日上午接見「美國聯邦眾議員康納（Ro Khanna）訪團」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文21日上午接見「美國聯邦眾議員康納（Ro Khanna）訪團」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日上午接見「美國聯邦眾議員康納（Ro Khanna）訪團」時表示，台灣會更積極與美國與民主夥伴合作，因應威權主義擴張和氣候變遷等全球挑戰。康納致詞時則表示，這次來訪要進一步強化台美的經濟夥伴關係，他代表加州矽谷選區，很高興有機會跟台積電創辦人張忠謀討論如何在科技領域，加深台美經濟夥伴關係。

蔡英文致詞時首先表示，非常歡迎岡薩雷斯（Tony Gonzales）眾議員再度訪台，也要感謝康納眾議員、歐清傑（Jake Auchincloss）眾議員、傑克森（Jonathan Jackson）眾議員，將台灣列為今年出訪的首站。她說，訪團來訪展現出美國國會跨黨派對台灣的支持，很高興在總統府與大家見面。

蔡英文指出，訪團議員都非常重視台美關係的發展；康納眾議員為了強化臺美科技及經貿夥伴關係，在國會積極發聲；岡薩雷斯眾議員在2021年底台灣面臨嚴峻疫情挑戰時來訪，表達對台灣的支持；而歐清傑眾議員長期反對威權主義擴張、堅定守護民主體制，也是台灣的重要友人；傑克森眾議員是推動美國民權運動的指標性人物，剛進入國會就來訪。

蔡英文提到，這幾年來，台灣和美國在各領域持續深化交流，包括訪團眾議員關切的科技和安全議題，也不斷提升夥伴關係。例如，在「台美科技合作協議」（STA）的架構下，建立先進半導體設計、製造方面的合作計畫；也在「台美科技貿易暨投資架構」（TTIC）下，推動5G通訊、再生能源等領域的合作。

蔡英文認為，面對後疫情時代的挑戰，台美雙方可以發揮彼此的優勢，一起建構更具韌性的科技產業鏈；另外，在安全議題上，台灣和美國也持續加強軍事交流，「未來，台灣會更積極地與美國及民主夥伴合作，因應威權主義擴張和氣候變遷等全球挑戰」。

隨後，由康納代表跨黨派訪團致詞時說，這次訪問團人數雖然不多，但都是重量級成員，也很重視對台灣的承諾。首先，岡薩雷斯眾議員曾於海軍服役，派駐過伊拉克及阿富汗，是很有影響力的撥款委員會成員，受到跨黨派的尊敬；而來自麻州的歐清傑眾議員則曾是海軍陸戰隊員，多次帶領海外作戰任務，目前是眾議院美中戰略競爭特別委員會的領導人之一，在科技議題上備受尊敬。

康納說，傑克森眾議員在進入國會推動人權、投票權、民權之前，就是美國民權運動的領袖，延續了其父傑克森牧師致力於社會正義及種族正義的優良家族傳統。

對於這次訪問台灣，康納表示，是為了確立台美之間的共同價值，即對民主及自由的承諾，昨日到立法院參訪，與跨黨派立法委員共進午餐，看到他們雖然持有歧見，卻能好好討論，甚至比美國國會更理性和平，這就是共享價值「民主的實踐」。

康納指出，此次來訪也要進一步強化台美的經濟夥伴關係，他代表加州矽谷選區，很高興有機會見到台積電創辦人張忠謀，共同討論如何在科技領域進一步深化台美經濟夥伴關係，當然也要深化在軍事及國防方面的夥伴關係。

▼總統蔡英文21日上午接見「美國聯邦眾議員康納（Ro Khanna）訪團」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文21日上午接見「美國聯邦眾議員康納（Ro Khanna）訪團」。（圖／總統府提供）

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