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快訊／日航客機「高空2度遭雷擊」！　緊急改降關西機場

▲▼日本航空,日航,JAL。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本航空客機在高空遭到雷擊。（示意圖，非當事航班／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本航空3日一架航班原定從宮崎機場飛往羽田機場，然而起飛後機體2度在空中遭雷擊，疑似傳出煙味，緊急改降於關西國際機場，所幸目前尚未傳出人員傷亡。

根據《讀賣電視台》報導，大阪航空局表示，該架日本航空客機JAL694於3日下午2時10分從宮崎機場出發，原定下午3時50分抵達羽田機場，但卻在高空中2度遭到雷擊，因此緊急改降於關西國際機場。

JAL694最終於下午3時40分順利降落於關西國際機場跑道。機上113名乘客與機組人員全員安全避難，無人受傷。

據悉，機組人員是接獲通報稱「機艙內有煙味」，因此臨時更改目的地，不過事後調查機艙內並未發生火災，不過是否有其餘機體損傷仍待調查。

事實上，宮崎縣自2日晚間起持續發布落雷注意報，稍早宮崎市的宮崎產業經營大學舉辦足球賽時，更有落雷擊中2名高中生，導致心肺功能停止，另有多人受傷。而目前西日本仍會出現雷雨，直到3日晚間依舊可能出現打雷與龍捲風，仍需要注意。

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