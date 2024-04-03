台灣強震！沖繩78航班逾1.3萬人受影響　機場擠滿滯留旅客

▲ 日本機場擠滿滯留旅客。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣3日上午7時58分發生規模7.2強震，日本沖繩多地觀測到震度4級，一度發布海嘯警報，那霸機場也因此暫停起降，日本航空及全日空等航空公司共78架航班逾1.3萬人受影響，航廈擠滿滯留旅客，所幸下午1時起已陸續恢復。

綜合TBS及FNN等日媒，據全日空（ANA）說明，受到沖繩海嘯警報影響，共有7架飛往沖繩那霸、宮古及石垣機場的航班折返，另有一架從羽田機場飛往那霸機場的航班轉降福岡機場。截至當地上午11時，全日空共有13架國內線航班停飛，約2630人受影響。

另據日本航空（JAL），截至當地上午11點半共有22架國內線航班停飛，影響約4370人。樂桃航空取消14架國內線航班，預估影響2367人。廉航天馬航空也停飛17架原定在那霸機場起降的航班，影響1860人。

不過，全日空及日航的台灣航班皆未受影響。台灣長榮航空日本支社也稱，航班依照原定計劃運行。

那霸機場已於當地上午10時53分解除暫停起降的指示，但因各航空公司仍需進行準備工作，恢復航班運行還需要一段時間。機場擠滿行程受影響的旅客，焦急等待復航或調整航班。

原先計劃搭乘上午10時10分的航班從那霸機場飛往東京的40多歲女性表示，「因為明天是我兒子的入學儀式，本來計畫跟他一起去。聽說航班改到下午3點半，所以我正在等待消息。」

2名20多歲女性乘客清晨6點半從羽田機場出發，在機上得知海嘯警報消息，約上午9時過後抵達那霸，當時航廈發布避難指示，因此她們至10點半仍在機場內等待警報解除。

發稿14：46

更新15：30