能登強震「台灣捐5.4億」才剛入帳　日網湧聲援：換我們幫忙了！

▲ 日本網友感謝台灣捐款，紛紛稱要回報台灣。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本石川縣能登半島1月發生規模7.6地震，造成240人死亡，台灣民眾捐款近26億日圓（約新台幣5.4億）支持，台北駐日經濟文化代表處2日才宣布捐款已經入帳，未料今（3）日台灣就發生強震，日本網友紛紛隔空聲援，「換我們回報了！」

【石川県災害義援金】

台北駐日経済文化代表処は2024年4月1日に

台湾各界から寄せられた義援金25億966万7,517円を

石川県令和6年能登半島地震災害義援金専用口座に送金しました。 pic.twitter.com/PaKbuod498 — Taiwan in Japan 台北駐日経済文化代表処 (@Taiwan_in_Japan) April 2, 2024

日媒J-CAST報導，台北駐日經濟文化代表處2日在社群平台X發文表示，已於本月1日將台灣各界25億966萬7517日圓捐款匯入石川縣政府賑災專戶，以幫助在1月1日能登強震中受災的民眾。

3日上午台灣發生規模7.2強震後，駐日代表處的貼文湧入眾多日本網友留言及轉發，表示感謝的同時也為台灣加油，「這次輪到我們幫忙了！台灣加油！」、「祈禱台灣的朋友一定要平安無事，也讓日本幫忙一次吧」、「一直以來幫助日本的台灣朋友們，一定要平安」、「謝謝你們！這次輪到日本來報恩了！」