岸田文雄「繁中聲明」力挺台地震！　為重要朋友提供必要支援

▲日本首相岸田文雄。（圖／路透）
記者王佩翊／編譯
台灣3日上午7時58分發生規模7.2強震，全台各地有感，而鄰近台灣的沖繩與那國島也觀測到最大震度4級，日本氣象廳更一度對多地發布海嘯警報。日本首相岸田文雄第一時間表示，只要台灣開口，將會全力支援，而稍早又再度發表繁體中文的聲明，文中稱台灣是重要友人，希望所有在台灣的朋友能夠平安，並將協助必要支援。
岸田文雄3日中午在社群平台X（前身為推特）發文表示，「致台灣的各位，這一次台灣東部發生大地震，我得知受災情形慘重，深感痛心。對於受災居民，僅在此表示慰問。我們衷心感謝重要朋友的台灣人民，在311大地震與先前的能登半島地震，為我們送上溫暖的支持。如今與海相鄰的鄰居台灣也遇到困難，日本將會做好萬全準備，隨時提供必要支援。」
台湾の皆さんへ— 岸田文雄 (@kishida230) April 3, 2024
この度、台湾東部において大きな地震が発生し、大きな被害が出ているとの報に接し、大変心を痛めています。被害に遭われた方々に対し、心からお見舞い申し上げます。
東日本大震災、また先日の能登半島地震の際にも、大切な友人である台湾の皆様から本当に心温まる支援を頂いたことに、 pic.twitter.com/tM08IHXmDV
此外，他也附上繁體中文的聲明稿寫到，「致台灣朋友們，今早在台灣東部發生了大規模地震，我深感痛心。在此對受害者表達誠摯慰問，也由衷希望所有在台灣的朋友能夠平安。2011年東日本大地震發生時來自台灣的溫暖援手記憶猶新，今年年初的能登半島地震時也再次感受到台灣的溫暖。台灣，我們的重要朋友，我們真心感謝一次又一次的幫助。現在，我們的海島鄰居面臨困境，日本願協助台灣任何必要的支援。日本國內閣總理大臣 岸田文雄。」
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