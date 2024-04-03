岸田文雄「繁中聲明」力挺台地震！　為重要朋友提供必要支援

▲日本首相岸田文雄。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

台灣3日上午7時58分發生規模7.2強震，全台各地有感，而鄰近台灣的沖繩與那國島也觀測到最大震度4級，日本氣象廳更一度對多地發布海嘯警報。日本首相岸田文雄第一時間表示，只要台灣開口，將會全力支援，而稍早又再度發表繁體中文的聲明，文中稱台灣是重要友人，希望所有在台灣的朋友能夠平安，並將協助必要支援。

岸田文雄3日中午在社群平台X（前身為推特）發文表示，「致台灣的各位，這一次台灣東部發生大地震，我得知受災情形慘重，深感痛心。對於受災居民，僅在此表示慰問。我們衷心感謝重要朋友的台灣人民，在311大地震與先前的能登半島地震，為我們送上溫暖的支持。如今與海相鄰的鄰居台灣也遇到困難，日本將會做好萬全準備，隨時提供必要支援。」

此外，他也附上繁體中文的聲明稿寫到，「致台灣朋友們，今早在台灣東部發生了大規模地震，我深感痛心。在此對受害者表達誠摯慰問，也由衷希望所有在台灣的朋友能夠平安。2011年東日本大地震發生時來自台灣的溫暖援手記憶猶新，今年年初的能登半島地震時也再次感受到台灣的溫暖。台灣，我們的重要朋友，我們真心感謝一次又一次的幫助。現在，我們的海島鄰居面臨困境，日本願協助台灣任何必要的支援。日本國內閣總理大臣 岸田文雄。」