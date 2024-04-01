強烈颶風襲印度東北部小鎮　至少5死上百人受傷

實習記者任庭儀／編譯

印度東北部一座小鎮昨（31）日下午遭強烈颶風襲擊，強風將電線桿吹倒、樹木被連根拔起，對農田造成嚴重損壞，至少5人在這起災難中喪生，還有上百人受傷。

Yesterday, an unexpected tornado caused widespread devastation in various areas of #Jalpaiguri, accompanied by hailstorms and heavy rainfall. Consequently, numerous families have been displaced and are currently in urgent need of assistance. pic.twitter.com/Y5y30zxyaN — Amit Karmakar (@AmitKarmak99313) April 1, 2024

綜合印度通訊社PTI、NDTV報導，伴隨著冰雹的強風31日襲擊西孟加拉邦的賈爾派古里（Jalpaiguri），根據社群媒體流傳的影片，狂風吹過農田，捲起黑色塵霧，樹葉和房屋碎片在空中盤旋，並持續十分鐘之久。官員指出，鎮上大部分地區都受到影響，許多房屋受損，樹木、電線桿被吹垮、數英畝農田被破壞，造成嚴重財產損失。

▲▼西孟加拉邦的賈爾派古里31日遭強烈颶風襲擊，房屋嚴重受損。（圖／翻攝自X）



西孟加拉邦首席部長班納吉（Mamata Banerjee）當晚走訪受颶風影響地區，她說，「目前為止，我們收到5人死亡的報告，受傷人數相當多。我探望了傷者與死者家屬，國家政府將盡一切努力幫助受影響的家庭。」其中，受災嚴重地區包括賈爾哈特（Rajarhat）、巴尼什（Barnish）及約爾帕克迪（Jorpakdi）等。

印度總理莫迪在社群平台X發文表示，他的心與受颶風影響的人們同在，為不幸失去親人的家屬深表哀悼，並稱已指示官員為災民提供必要援助。