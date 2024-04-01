把女學生當人體實驗！日校職員「下藥性侵9年」還拍片　檢怒求刑30年

▲津浦洋一9年來多次對女學生下藥後施以性侵，目前已知有7名女性受害。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

日本一名高等學校的職員自9年前開始，就對7名女學生下藥，並在學生昏迷後，對她們施以性侵，還將強暴過程拍下欣賞。目前，檢察官以「被告罪行有如人體實驗般惡劣」為由，要求法庭判處30年監禁，而法庭的判決將在下個月揭曉。

日媒TBS News Dig引述法庭文件指出，在都城工業高等專門學校任職的59歲技術職員津浦洋一，在2015年至2023年間，將安眠藥混入食物、飲料中，讓7名10至20多歲的女學生吃下。

受害者服食安眠藥昏睡後，津浦洋一就趁她們無法抵抗之時，對受害者施以性侵，甚至還會用攝影機拍下施暴過程，惡劣行徑令人髮指。據悉，這7名受害者至今已被性侵至少10次。

宮崎地方法院在2024年3月27日審理此案時，檢方表示，被告性侵學生還拍下犯案過程的行為已遠遠超出性犯罪的範圍，幾乎可以被稱為如「人體實驗」的惡質罪行，痛批被告踐踏他人尊嚴，難以原諒，因此要求法庭判處被告30年監禁。

不過，辯護方認為，津浦洋一現已遭學校革職，還受到了社會的制裁，因此希望法庭可以從輕量刑。目前法庭已在27日完成本案的審理，並將於5月20日宣判。