家門口玩泥巴「撿到藍寶石」！澳7歲男童眼光超神　秒賺20多萬

▲年僅7歲的萊利在泥土中發現藍寶石。（圖／翻攝TikTokA@betteridge_sapphires）



記者吳美依／綜合報導

澳洲昆士蘭州7歲男童萊利（Riley Betteridge）在距離家門口不遠處玩耍，竟然在泥巴裡找到一顆14.5克拉的藍寶石，預估價值最高可達1萬澳幣（約新台幣21萬元）。

《每日郵報》報導，萊利上周在距離家門口200多公尺的地方發現藍寶石，他當時還身穿學校制服，興奮跑向父親麥特（Matt），展示自己的新發現。麥特一邊錄影，一邊用頭燈照射並檢查了一下，立刻發出驚歎，「這看起來真是不錯，夥計。這是你目前最棒的一顆。」

麥特與妻子安柏在昆士蘭州中部的礦區經營家族企業「貝特里奇藍寶石」（Betteridge Sapphires），他們表示，兒子萊利自從3歲、還被爸爸扛在肩上時，就開始學習辨識藍寶石，而且非常有眼光。

擅長研磨與拋光寶石的媽媽安柏透露，兒子這次發現的藍寶石內部沒有任何破裂，預估價格約5000澳幣（約新台幣10.4萬元）至10000澳幣，取決於研磨過後的成品色澤，如果顏色比較亮、價格也會更高。

最終，麥特與安柏交由萊利決定該怎麼處理這顆寶石，而他發現寶石的影片也在TikTok累計將近200萬次觀看，網友們紛紛讚歎小男孩的天賦，並且獻上祝福，「這肯定能讓他跟學校請假一天」、「我很驚訝他竟然知道自己在找什麼！我們可能都撿過類似這樣的東西，以為是一顆石頭就扔了。」