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南韓駐澳大使請辭留韓接受調查　衝擊下周國會議員選舉

▲▼南韓國防部長李鐘燮。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓駐澳洲大使李鐘燮29日宣布請辭。（圖／達志影像／newscom）

實習記者任庭儀／編譯

南韓駐澳洲大使李鐘燮29日宣布請辭，將留在南韓繼續接受調查，他先前涉嫌阻止調查海軍陸戰隊蔡姓士兵殉職事件。南韓4月10日將舉行國會大選，李鐘燮的任命與倉促離職皆引來強烈抗議，對執政黨國民力量黨造成負面影響。

綜合《路透社》、《韓聯社》報導，李鐘燮21日以出席駐外外交機構代表會議為由回韓，但因軍案爭議纏身，決定在首爾行程結束後留下來走完所有調查程序，因此29日向外交部長表明辭意，而總統尹錫悅也表示接受。

去年7月海軍陸戰隊蔡姓士兵在防汛任務中殉職，時任國防部長李鐘燮涉嫌在背後施壓阻止調查，因此高級公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）將其立案。

李鐘燮此前表示，他擔任國防部長期間依法辦事，不曾犯法，並再次敦促公調處盡快就此案傳訊調查。李鐘燮代理律師金載勳表示，李鐘燮期間多次要求公調處盡快辦案，但公調處表示，涉案相關人員調查尚不充分，暫不傳訊調查。

李鐘燮本月4日獲任駐澳大使，當時引來反對黨譴責規避調查，如今倉促卸任也使同為人民力量黨黨員感到不滿，南韓國會選舉將於4月10日舉行，執政黨人民力量黨試圖重新奪回議會控制權之際，李鐘燮無疑成為該黨的政治負擔。

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