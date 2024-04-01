22歲女遭家人親手勒斃「爸冷眼旁觀拒喊停」　巴基斯坦榮譽殺人

▲22歲女子遭家人勒斃，父親在旁冷眼旁觀。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦旁遮普省一名22歲女子3月17日在家中遭勒斃殺害，沒想到殺人凶手就是她的兄弟，父親不但冷眼觀看，還拒絕在場另一人要求停手的懇求，甚至在完事後拿水給加害者喝。這是巴基斯坦最新發生的「榮譽殺人」（honor killing）事件，警方3月31日證實已逮捕出手奪走女子性命的男性。

AFP報導，22歲女子瑪麗亞畢比（Maria Bibi）17日晚間遭兄弟費薩爾（Muhammad Faisal）在床上勒住頸部致死，這整個過程都被女子另外一名兄弟謝赫巴茲（Shehbaz）拍攝下來。現階段尚不清楚整起謀殺案件的動機，但警方透露，費薩爾曾經多次發現瑪麗亞畢比與一名陌生男子視訊。

依據網路流傳的近3分鐘畫面，死者父親薩塔爾（Abdul Sattar）就坐在旁邊，謝赫巴茲當時懇求提到「父親，告訴他放手」，但遭到拒絕。當費薩爾勒死瑪麗亞畢比之後，父親還拿水給費薩爾喝。

針對這起事件，當地警方3月24日發現瑪麗亞畢比是非自然死亡後展開調查，認定這是榮譽殺人案件，逮捕費薩爾與死者父親薩塔爾，並於3月30日逮捕謝赫巴茲以確認他的涉案程度，謝赫巴茲妻子也被抓。

巴基斯坦大多數社會在嚴格規範之下運作，女性在教育、就業、結婚對象的選擇受限於男性親屬，全國每年有數百名女性因違反這些規定遭男性殺害。巴基斯坦人權委員會數據顯示，2022年發生316起針對女性的榮譽殺人事件。然而多數案件並未曝光，因為家屬傾向保護凶手，且凶手通常是男性親屬。