女「穿錯衣服」被300暴民包圍要求她脫衣！　稱褻瀆古蘭經該斬首

▲巴基斯坦一名婦女因為「穿錯衣服」被300人集體包圍,威脅要將她斬首。(圖/翻攝自X)

記者張寧倢/總合外電報導

巴基斯坦旁遮普省(Punjab)27日有300名暴民集體包圍一名婦女,原因她身上穿的印花長裙上的阿拉伯文字被誤認成《古蘭經》經文,眾人認為她觸犯褻瀆罪,要她脫下衣服,甚至威脅要將她斬首,不讓她與丈夫離開。警方獲報趕往現場,用黑色長袍與頭巾包裹住女子全身,築起人牆護送她離開。

根據BBC報導,巴基斯坦警方表示,當地27日下午1時10分警方首次接到報案電話稱,旁遮普省首府拉合爾(Lahore)一家餐館外聚集了數百人。網路流傳的現場影片顯示,一名婦女坐在餐廳角落,有人對她大聲辱罵,而她用手遮起臉龐,明顯感到害怕。她的身旁則有一名白衣男子忙著打電話。

▲當事人所穿的裙子上有文字印花,被誤認為經文,警方護送她離開現場時已經穿上黑色長袍遮掩。(圖/翻攝自X)

報導稱,其他幾段畫面顯示,餐廳門口被人群堵住,這群人大聲喊著要她脫下衣服,還有人們在高呼褻瀆神的人必須被斬首。而這件彩色印花的白色長裙上印有阿拉伯語詞彙「Halwa」,在阿語中的涵義代表美麗(beautiful),不過卻被群眾誤認為《古蘭經》經文,引發集體暴動。

助理警司謝赫巴諾(Syeda Shehrbano)表示,當警方抵達現場時,大約有300人包圍了餐廳。在一段影片中,謝赫巴諾作為女警,她站在餐廳門口對著憤怒的群眾喊話,試圖讓他們冷靜下來並恢復秩序。

