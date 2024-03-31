工地鋸片「高速暴衝」直衝向他！　男差3秒奇蹟逃死畫面曝光

▲男子在影片4秒處左右才剛進門，鋸片7秒的時候就高速撞上店家外牆。

記者詹雅婷／綜合報導

美國俄勒岡州尤金市（Eugene）28日出現驚險一幕，在男子走進社區商家的時候，工地的圓形鋸片突然脫落，朝男子所在方向高速滾動前進穿越停車場，砰的一聲猛力撞在店家外牆上，距離店家門口非常近。這整個過程都被監視器拍攝下來，男子進門約3秒之後鋸片才撞上，奇蹟般逃過一劫，與死神擦肩。

KEZI、BBC報導，男子沙恩雷姆什（Shane Reimche）才剛走進店家，門都還沒完全關上，他就聽到一陣騷動，轉頭一看才驚覺巨大水泥金屬鋸片正朝他的方向高速前進，立刻轉身躲避。

▲男子才剛走進店家，巨大水泥金屬鋸片高速滾動前進，撞上商店門口旁邊。（圖／翻攝自YouTube）

店主阿密特格雷瓦爾（Amit Grewal）透露。當時水泥鋸片撞上店家的力道非常大，撼動整間店，「我們當時就站在櫃台後面，當時聽到街上傳來的金屬滾動聲音，突然間爆出一陣巨響。」根據畫面，圓形鋸片高速滾動撞上店家外牆後卡住，事後留下明顯一道痕跡。

沙恩雷姆什事後坦言這起事件把他嚇壞，當時在店裡直發抖，過了一陣子才開口說話。已知水泥鋸片來自附近工地，承包商表示，這起事件有可能是螺絲鬆動造成，但也不排除有操作失誤的可能性。