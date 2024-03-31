　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

工地鋸片「高速暴衝」直衝向他！　男差3秒奇蹟逃死畫面曝光

▲男子在影片4秒處左右才剛進門，鋸片7秒的時候就高速撞上店家外牆。

記者詹雅婷／綜合報導

美國俄勒岡州尤金市（Eugene）28日出現驚險一幕，在男子走進社區商家的時候，工地的圓形鋸片突然脫落，朝男子所在方向高速滾動前進穿越停車場，砰的一聲猛力撞在店家外牆上，距離店家門口非常近。這整個過程都被監視器拍攝下來，男子進門約3秒之後鋸片才撞上，奇蹟般逃過一劫，與死神擦肩。

KEZI、BBC報導，男子沙恩雷姆什（Shane Reimche）才剛走進店家，門都還沒完全關上，他就聽到一陣騷動，轉頭一看才驚覺巨大水泥金屬鋸片正朝他的方向高速前進，立刻轉身躲避。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲男子才剛走進店家，巨大水泥金屬鋸片高速滾動前進，撞上商店門口旁邊。（圖／翻攝自YouTube）

店主阿密特格雷瓦爾（Amit Grewal）透露。當時水泥鋸片撞上店家的力道非常大，撼動整間店，「我們當時就站在櫃台後面，當時聽到街上傳來的金屬滾動聲音，突然間爆出一陣巨響。」根據畫面，圓形鋸片高速滾動撞上店家外牆後卡住，事後留下明顯一道痕跡。

沙恩雷姆什事後坦言這起事件把他嚇壞，當時在店裡直發抖，過了一陣子才開口說話。已知水泥鋸片來自附近工地，承包商表示，這起事件有可能是螺絲鬆動造成，但也不排除有操作失誤的可能性。

ET快訊
強風狂吹！滑雪纜車「9m高空亂飛」遊客被甩出　恐怖畫面曝光
蘿蔔糕表面冒「2狀態」已經壞了　 專家：切掉發霉處也不能吃
狂暴「大雷雨」炸1小時！7級陣風樹倒停電　北市府緊急示警
查爾斯傳「剩2年壽命」首露面！　出席復活節禮拜
快訊／大雷雨轟炸！桃機「10航班轉降」　最新資訊一次看
高雄男撿到錢包好心交給警察　下秒當場遭逮
大巨蛋室內下小雨　遠雄道歉
快訊／曾頌恩掃大巨蛋首轟　兄弟1比1追平味全

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傳「剩2年命後」首露面！查爾斯出席復活節禮拜　面色紅潤精神好

普丁簽署春季徵兵令　再徵召15萬俄國役男入伍

南韓開業醫師也拒絕加班！　教授4月起減少門診「值班隔天須休假」

猴子大軍佔領小鎮！爬車闖家「劫食」整座城癱瘓　泰警受不了出手

工地鋸片「高速暴衝」直衝向他！　男差3秒奇蹟逃死畫面曝光

首爾銅雀區副區長住院突失蹤　「地鐵站內尋獲遺體」推測輕生

日警獲報「有人在電梯睡覺」！　趕往現場驚覺：早已斷氣

英王爆壽命只剩2年！哈利返英日期曝光　專家：父子將簡短會面

東京都心破28.1度！氣溫直逼「7月上旬」　創3月史上最熱

港航200人客機輪胎漏「螢光色液體」　疑起落架故障折返曼谷

晚安小雞發聲！揭家中經濟慘況　懊悔嘆「三年點滴被我自己毀了」

牧倫斯與隊友內鬨丟球衣離場　新北國王宣布：結束合作關係

士林工地坍塌瞬間畫面曝　怪手駕駛急跳車仍逃不過

駕駛遇行人站斑馬線秒停下　見17車未禮讓...他怒檢舉！

女著急報案稱「人和寵物受困」　結果只是牽繩卡石縫警消傻眼

彰化單車賽男選手倒地身亡！　義消搶救15mins嘆：我盡力了

貓熊樹下「張口」等蘋果掉落　等到不耐煩才甘願爬起吃掉

陸女遊台錢包弄丟全程淡定　相信能找回：台灣沒人會拿

李多慧、林襄成為小龍女首合體　同場應援嗨翻大巨蛋中職開幕戰

士林工地牆面突然塌陷　砸中怪手...駕駛當場亡

傳「剩2年命後」首露面！查爾斯出席復活節禮拜　面色紅潤精神好

普丁簽署春季徵兵令　再徵召15萬俄國役男入伍

南韓開業醫師也拒絕加班！　教授4月起減少門診「值班隔天須休假」

猴子大軍佔領小鎮！爬車闖家「劫食」整座城癱瘓　泰警受不了出手

工地鋸片「高速暴衝」直衝向他！　男差3秒奇蹟逃死畫面曝光

首爾銅雀區副區長住院突失蹤　「地鐵站內尋獲遺體」推測輕生

日警獲報「有人在電梯睡覺」！　趕往現場驚覺：早已斷氣

英王爆壽命只剩2年！哈利返英日期曝光　專家：父子將簡短會面

東京都心破28.1度！氣溫直逼「7月上旬」　創3月史上最熱

港航200人客機輪胎漏「螢光色液體」　疑起落架故障折返曼谷

雷艾美小妹被求婚！「開高衩助攻」三姊妹同框被讚爆：太高顏值

黃國昌募款害民眾黨官網當機2次　柯文哲下令要查「有無駭客攻擊」

狂暴「大雷雨」炸1小時！7級陣風樹倒、停電　北市府緊急示警

快訊／大雷雨轟炸北台灣！桃機「10航班轉降」　最新資訊一次看

傳「剩2年命後」首露面！查爾斯出席復活節禮拜　面色紅潤精神好

台南失智老農失蹤近4天　派出所長鍥而不捨尋獲助團圓

小貓受困暴漲溪流　民眾拿梯子營救…牠「淡定一跳」驚艷全場

好久不見！簡嘉宏驚喜現身力挺　領航猿狂收6連勝到手

想起具荷拉！Kara昇延、奎利賞螢淚流不止「太幸福了所以好想她」

谷關捎來步道婦人臉色蒼白暈倒　搜救人員冒大雨救援

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

國際熱門新聞

8歲童遭殺　女嫌在警察面前被家屬活活打死

拗不過村民　木匠連35年被釘上十字架

雜誌爆：英王查爾斯罹胰臟癌「壽命剩2年」

H奶櫻花妹逛饒河夜市「激凸狂晃」　合體肉感Coser

即／小林製藥紅麴「不明物質」找到了！

男「菊花卡20cm巨根」痛爆　醫：極罕見

烏軍軍官辦公室「舌戰」多女　激情影片瘋傳

5家醫院皆拒收轉院　韓2歲女童喪命

日本4月試行新入境流程　提前審查旅客資料

8年前收購紅麴事業　小林製藥：對方沒說有風險

別在機場充電！資安專家曝「3風險」

嫌15歲男孩「長太醜」！泰5少年將他活活打死

快訊／荷蘭驚傳多人遭劫持

北約防衛排除夏威夷　專家：不利台灣

更多熱門

相關新聞

再2天就拆完！士林工人遭壓死　負責人：盡力配合

再2天就拆完！士林工人遭壓死　負責人：盡力配合

台北市士林區30日下午拆除預售屋銷售中心過程中，2樓地板疑因地層下陷導致坍塌，當場壓死操作山貓的越南籍潘姓工人，目前2名大小怪手司機仍逃逸失聯中，今(31)日檢方對死者遺體進行相驗，工程負責人到場表示，原定明日就要拆除完成，無奈發生悲劇，但會盡全力負責。

加州飛機降落墜毀　2人喪命

加州飛機降落墜毀　2人喪命

史上第3高！美幸運兒獨得威力球345億獎金

史上第3高！美幸運兒獨得威力球345億獎金

加拿大宣布重大醫改　女性避孕費用全免

加拿大宣布重大醫改　女性避孕費用全免

美國又爆「船撞大橋」事故　原因不明

美國又爆「船撞大橋」事故　原因不明

關鍵字：

鋸片工地北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

莊敬高職奪最美制服冠軍　網友讚：完美融合韓系與蘇格蘭風

快訊／雷雨胞接近中！　今全台「下最大」

炒粿條「關鍵1環節」才有毒　醫驚：代班廚師做了什麼？

8歲童遭殺　女嫌在警察面前被家屬活活打死

上下班「改7:30至16:30」！過來人認證：真的爽

許維恩林口倒垃圾「沒穿內衣」直接下樓

徐若熙訂婚了！IG甜曬未婚妻合照

「NewJeans人在台灣」消息傳回韓網！　五月天阿信發文卻遭逼刪了

即／台中LaLaport40歲男突倒地　送醫不治

快訊／大雷雨轟4縣市　居民驚：如颱風天

人夫綠到出汁！　小王辯「生理需求」加碼爆人妻噁心真相

輔大尪「叫蔡依林出來」！Jolin現場反應曝

男大生告白失敗　持刀砍學姐：送妳最後一程

南科鮮肉工程師買台中房　「50萬刷卡一次過」驚呆全場

砲兵士官人妻吃同袍！騙丈夫在營區　溜去睡整晚

更多

最夯影音

更多
晚安小雞發聲！揭家中經濟慘況　懊悔嘆「三年點滴被我自己毀了」

晚安小雞發聲！揭家中經濟慘況　懊悔嘆「三年點滴被我自己毀了」
牧倫斯與隊友內鬨丟球衣離場　新北國王宣布：結束合作關係

牧倫斯與隊友內鬨丟球衣離場　新北國王宣布：結束合作關係

士林工地坍塌瞬間畫面曝　怪手駕駛急跳車仍逃不過

士林工地坍塌瞬間畫面曝　怪手駕駛急跳車仍逃不過

駕駛遇行人站斑馬線秒停下　見17車未禮讓...他怒檢舉！

駕駛遇行人站斑馬線秒停下　見17車未禮讓...他怒檢舉！

女著急報案稱「人和寵物受困」　結果只是牽繩卡石縫警消傻眼

女著急報案稱「人和寵物受困」　結果只是牽繩卡石縫警消傻眼

熱門快報

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面