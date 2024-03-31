南韓醫院「連續5家皆拒收」　2歲女童轉院不成！搶救3小時喪命

▲南韓一名2歲多的女童溺水後被短暫救活，卻遭到大型綜合醫院因病床不夠為由拒絕轉院，拖延開刀時機，不幸喪命。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓消防部門透露，忠清北道30日有一名2歲9個月大的女童不慎跌落水溝，心跳驟停的狀態下被送醫，經CPR急救後恢復脈搏，但須轉至大醫院緊急開刀。然而，院方聯繫的5家大型醫院皆拒絕女童轉院，理由是沒有空床位可接收小兒重症患者。女童最終在事發約3小時後不幸身亡。

根據韓聯社、KBS報導，這起悲劇發生在南韓忠清北道報恩郡，一名出生33個月的女童30日下午不慎跌落住家旁的一條1公尺深的水溝，消防部門下午4時31分左右接獲119緊急通報，急救隊員發現溺水女童已心跳驟停，迅速將她送往報恩郡一家醫院。

女童接受了CPR急救與藥物治療後於下午6時7分左右恢復脈搏，但院方認為有必要轉至大型醫院進行緊急手術，因此向位於忠清北道、忠清南道與首都圈的6家上級綜合醫院提出轉院要求，但遭到其中5家醫院拒絕。理由是沒有可以接收小兒重症患者的空病床。

與此同時，女童於晚間7時1分左右再次陷入心跳驟停狀態。直到7時25分，某家大學附設醫院才同意讓女童轉院。不幸的是，女童最終還來不及動刀，即在晚間7時40分左右被宣告死亡。南韓警方目前已介入調查事件原委。