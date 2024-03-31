日電視台把「小林紅麴」當贈品免費送！　節目組道歉聲明：勿服用

▲小林製藥紅麴保健食品3月下旬爆出有健康疑慮。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

日本小林製藥近日爆發消費者攝取含紅麴成分保健品後出現腎病的風波，迄今在日本累計5人死亡、114人住院。然而，日本TBS電視台旗下一檔節目也受到牽連，製作單位過去曾向65名觀眾贈送有問題的紅麴保健品，爭議爆發一周多後突然在官網發布道歉聲明，並呼籲收到的觀眾切勿服用。

根據日媒報導，TBS電視台平日上午的資訊類節目《ひるおび》31日突然在官方網站發布公告，製作單位證實曾在1月30日、2月15日、2月23日，一共三天播出的節目中將小林製藥的「紅麴膽固醇HELP」（紅麹コレステヘルプ）保健品當作贈品，送給65名觀眾。

▲日本TBS節目《ひるおび》公告稱，曾經免費送出小林製藥紅麴保健品給65名觀眾。（圖／翻攝自《ひるおび》官方網站）

製作單位呼籲，小林製藥已於3月22日表示有人攝取這款保健品後出現腎臟疾病等健康問題，因此，雖然所有禮物都已經發送出去，但「請不要服用」。另外，TBS電視台將主動與收到贈品的觀眾聯繫，並提醒若有觀眾服用紅麴保健品後感到不適可先行撥打諮詢專線，「造成任何不便，我們深表歉意。」

報導補充，小林製藥方面近日坦承最初接獲病例報告是在1月15日，但公司宣布自主回收紅麴產品已經是3月22日，中間相隔2個多月。