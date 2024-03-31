8年前收購「紅麴事業」完全0經驗！　小林製藥：對方沒說有風險

▲小林製藥2016年收購紅麴事業體。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本小林製藥所製造的紅麴保健品被驗出毒性極強的軟毛青黴酸，儘管還未證實因果關係，但是已經造成2名消費者死亡，國內外多人罹患腎臟疾病。然而擁有百年歷史的小林製藥是在2016年併購紅麴事業體後，才首次開始進行紅麴的製造。而社長也在記者會上承認，在此之前對麴類製造完全0經驗。

根據《產經新聞》報導，小林製藥29日召開記者會，除了向外界道歉外，也開放現場記者提問，整場記者會長達4個半小時，許多疑問點也一一浮出水面。在會中，小林製藥也表示，該公司2016年向郡是併購紅麴事業體，此後才開始進行紅麴製造，在此之前毫無經驗。

然而當時包含社長小林章浩在內，公司內大部分的高層對於紅麴製造可以說是外行人，對此，小林章浩則辯稱，「當時（郡是）技術人員也一同入職敝司，對於這點我認為沒有問題。」

小林製藥表示，「郡是的紅麴技術已經有一段時間了，因此我認為技術已成熟，可以透過文書等方式留存繼承。」

在被問到郡是的紅麴製造工程是否原本就有問題時，另一名與會幹部則表示，「這點不是我們能夠評價回應的。」而小林製藥也強調，郡是在讓渡紅麴事業體時並未告知紅麴有造成健康危害的風險。