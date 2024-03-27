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今年爬聖母峰「糞便要帶下山」　尼泊爾祭新規定：會有官員檢查

▲▼聖母峰。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼泊爾祭新規定，爬聖母峰「糞便必須帶下山」，上山前必須買糞便袋。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

世界第一高峰聖母峰是許多登山客夢想征服的山峰，每年都有大量的挑戰者經由尼泊爾展開攻頂挑戰，然而大量的登山客湧入也產生巨大的環境污染。為了處理污染問題，尼泊爾政府推出了新規定，未來只要從尼泊爾一側攀登聖母峰，登山者登山前必須購買糞便袋，把自己登山期間排泄的糞便帶下山。

根據BBC報導，聖母峰每年都吸引數百名登山客前往挑戰，且然而持續湧入的登山客已經在當地造成嚴重的污染。尼泊爾登山協會一位負責人吉內什指出，一個人平均每天排泄250克糞便，然而一般攻頂聖母峰的挑戰者，都會在海拔較高的營地停留2周，期間不但會製造垃圾，還會排泄出大量的糞便

尼泊爾帕桑拉姆鄉村自治市（Pasang Lhamu rural municipality）首長明馬雪巴（Mingma Sherpa）指出，由於聖母峰極度低溫的環境，導致登山客遺留的糞便幾乎無法分解，「我們收到許多投訴，許多岩石上可以看到人的糞便，這是我們無法接受的」、「我們的山已經開始發臭了」。

為了處理污染問題，尼泊爾政府今年推出了新的規定，任何從尼泊爾上山，打算攀登聖母峰、洛子峰（世界第4高峰）的登山客，在位於海拔5364公尺的聖母峰大本營（基地營）出發攻頂前，必須都購買糞便袋，把攻頂期間所排泄的糞便撿拾帶下山，下山回到大本營時會有官員檢查。

根據薩加瑪塔污染物監督委員會（SPCC）估算，位於海拔6000多公尺的聖母峰1號營地到距離峰頂最近的4號營地間，大約遺留有3噸人類排泄物，多數位在4號營地的聖母峰南坳。SPCC主席奇林（Chhiring Sherpa）說，由於聖母峰南坳幾乎沒有冰雪覆蓋，幾乎隨處可見人類糞便，也因此被稱為「開放式廁所」。

薩加瑪塔污染物監督委員會指出，在得到帕桑拉姆鄉村自治市授權後，他們已經從美國購買了約8000個糞便袋，準備因應2024年3月到5月的登山人潮。SPCC表示，這些糞便袋內含有特別的化學物質，可以讓糞便硬化並消除其臭味，且每個袋子可使用5至6次，因此委員會計畫讓每人攻頂前必須購買2個袋子。

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