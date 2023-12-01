太深太淺都母湯！從尿液看身體狀況　他曝最健康顏色



▲你上廁所時，會觀察尿液的顏色嗎？（圖／達志影像／示意圖）

記者周偉承／綜合報導

人每天都會上廁所，而身體的狀況多少可以靠排出來的尿液、糞便外觀來判斷，你每次小號時，會觀察自己尿液的顏色嗎？一位經常分享健康資訊的YouTuber，透過影片教大家如何從尿液顏色知道身體的狀況，顏色太淡或太深都是需要注意的！

YouTube頻道「HealthWithCoryshorts」日前上傳了一部影片，其中提到三種尿液顏色代表的意思，首先，如果尿液顏色淡如水，可以輕易看透過去，那代表你可能攝取了過多的水分，恐怕會導致你排出過多電解質，這時就需要減少水分的攝取量。再來，如果尿液的顏色像是蘋果汁一樣偏深色，那麼你可能是脫水了，最好多補充水分。最後，如果尿液顏色是淡淡的黃色，顏色偏淺又不至於直接看透過去，那代表你攝取了剛剛好的水分，也擁有足夠的電解質，可以持續保持下去。

除了可以透過尿液顏色判斷身體狀況外，從糞便外觀也能知道身體的健康程度，本站曾報導《從大便外觀看身體健康 圓形一顆顆是便秘、浮起來恐肝膽有問題》，其中提到，健康的糞便外觀會有如棕色長條形的地瓜，或是深色S形的樣子，但如果糞便是一顆一顆的圓形，可能就有便秘的問題，而顏色如果是淺色又浮在水面上，那肝膽可能有一些狀況。大家上完廁所後不妨多觀察一下，說不定能提早發現身體的警訊！

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▼長知識了！（影片取自YouTube／HealthWithCoryshorts，如遭刪除請見諒。）