　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太深太淺都母湯！從尿液看身體狀況　他曝最健康顏色

▲▼便祕,馬桶,上廁所。（圖／達志影像／示意圖）
▲你上廁所時，會觀察尿液的顏色嗎？（圖／達志影像／示意圖）

記者周偉承／綜合報導

人每天都會上廁所，而身體的狀況多少可以靠排出來的尿液、糞便外觀來判斷，你每次小號時，會觀察自己尿液的顏色嗎？一位經常分享健康資訊的YouTuber，透過影片教大家如何從尿液顏色知道身體的狀況，顏色太淡或太深都是需要注意的！

YouTube頻道「HealthWithCoryshorts」日前上傳了一部影片，其中提到三種尿液顏色代表的意思，首先，如果尿液顏色淡如水，可以輕易看透過去，那代表你可能攝取了過多的水分，恐怕會導致你排出過多電解質，這時就需要減少水分的攝取量。再來，如果尿液的顏色像是蘋果汁一樣偏深色，那麼你可能是脫水了，最好多補充水分。最後，如果尿液顏色是淡淡的黃色，顏色偏淺又不至於直接看透過去，那代表你攝取了剛剛好的水分，也擁有足夠的電解質，可以持續保持下去。

除了可以透過尿液顏色判斷身體狀況外，從糞便外觀也能知道身體的健康程度，本站曾報導《從大便外觀看身體健康　圓形一顆顆是便秘、浮起來恐肝膽有問題》，其中提到，健康的糞便外觀會有如棕色長條形的地瓜，或是深色S形的樣子，但如果糞便是一顆一顆的圓形，可能就有便秘的問題，而顏色如果是淺色又浮在水面上，那肝膽可能有一些狀況。大家上完廁所後不妨多觀察一下，說不定能提早發現身體的警訊！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼長知識了！（影片取自YouTube／HealthWithCoryshorts，如遭刪除請見諒。）

ET快訊
Netflix超狂片單來了！　4大台片將上架
「無頭魚屍」當飛機杯！　海豚升天笑容照片曝
入冬濕冷衣服好難乾！　專家教「速乾2撇步」
ET民調／國民黨政黨票支持度33.1%奪冠！　民眾黨14.6
香港客來台1舉動！4張悠遊卡全GG　網怒：快報警
國光女神羞認做「一線鮑手術」！　現場照曝：是粉色的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從大便外觀看身體健康　圓形一顆顆是便秘、浮起來恐肝膽有問題

超商郵局取台鐵車票！退票免跑車站　即日起開放原通路辦退

清潔隊員獎金調高！環境部宣布每月增至1萬元今上路　3.5萬人受惠

入冬濕冷衣服好難乾！專家教「速乾2撇步」搭除濕機快速乾衣

「5樣冷菜+稀飯200元」比自助餐貴　他嗆不會再吃！網一看逆風

太深太淺都母湯！從尿液看身體狀況　他曝最健康顏色

雙流國家森林遊樂區整修優化步道　12／4至明年1／15半價優惠

祭品文來了！棒球亞錦賽開打　運彩公會：中華隊若贏送300份禮券

香港客來台！1舉動「4張悠遊卡全GG」超錯愕　網怒：快報警

寶可夢中心8日開幕！早上8時「發入店整理券」　進場方法一次看

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

妹子點外送餐只來「塑膠袋」　友無奈＋好笑：它價值42塊

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

阿信開約石頭老婆…他急放閃！　怪獸許願「遭五月天各種打斷XD」

超商郵局取台鐵車票！退票免跑車站　即日起開放原通路辦退

清潔隊員獎金調高！環境部宣布每月增至1萬元今上路　3.5萬人受惠

入冬濕冷衣服好難乾！專家教「速乾2撇步」搭除濕機快速乾衣

「5樣冷菜+稀飯200元」比自助餐貴　他嗆不會再吃！網一看逆風

太深太淺都母湯！從尿液看身體狀況　他曝最健康顏色

雙流國家森林遊樂區整修優化步道　12／4至明年1／15半價優惠

祭品文來了！棒球亞錦賽開打　運彩公會：中華隊若贏送300份禮券

香港客來台！1舉動「4張悠遊卡全GG」超錯愕　網怒：快報警

寶可夢中心8日開幕！早上8時「發入店整理券」　進場方法一次看

桃市府架攝影機直播飛機起降　桃機認證沒違法：未要求拆除

板橋工廠大火慘況曝！名車遭鐵皮淹沒　焦黑「頭等艙」堆成廢墟

兄弟看戰力外名單不驚訝　總教練人選年底前一定會決定

紐西蘭擬禁學生「帶手機到校」！　示警：青少年出現文盲危機

批政見發表只是比賽演講　柯文哲發戰帖：辯論越多越好

黃姵嘉日本上工「一天拍15小時」驚呆了　野田妹氣場太強不敢搭話

樂天新秀感激母校栽培　捐贈5萬回饋東體

高雄海神明迎主場開幕戰　主帥盼本季能在高雄開胡

響應國際終止婦女受暴日　台東凝聚力量建置社區安全網

王貞治順利搭機抵台　將為大巨蛋開出第一顆好球

「國境解封旅遊調查」出爐！75%台人出過國　日本No.1、越南成黑馬

品嚐自己和姊腳趾頭味道　美妙滋味讓妹上癮狂吸XD

生活熱門新聞

不是淡水、九份！「台灣最頂老街」曝光　613萬人朝聖

高雄「手搖杯正妹」　無口罩照片曝光！

蘭嶼男叫板橋串燒「敢送就穿丁字褲」！結局曝光

「最美檢察官」比基尼照曝光！　尺度大開：太座會生氣

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動

「4生肖」晚年超好命！年紀越大越有錢

領低薪「一堆人吃大餐」　他嘆：一餐500元以上

北北基宜大雨　3區有雨濕涼18℃

高雄職業之花大賽！最正阿嬤將奪冠

YouTube免看廣告「省錢買法」曝光！1年少噴732元

一周只賣3天！台南「紅燒牛肉湯+泡麵」爆紅排隊

即／高雄必比登名店出包　「貳哥食堂」鞠躬致歉

去姑姑店裡捧場！19樣菜+酒水被收上萬　原因曝光罵翻

台中「深夜4.3星拉麵」宣布：現址將結束營業

更多熱門

相關新聞

越吃越年輕！營養師曝5種抗發炎食物

越吃越年輕！營養師曝5種抗發炎食物

想要抗老凍齡，除了做好清潔、保養，飲食也是一大關鍵！營養師谷傳玲就在小紅書表示，有越來越多的研究顯示，慢性發炎會加速衰老，如果想要抗老就一定要留意「慢性發炎」。她就分享能幫助對抗、緩解慢性發炎的5種「抗發炎食物」，平時多吃這5種食物就能幫你老得慢一點。

別過度擔憂黴漿菌　四招減少感染風險

別過度擔憂黴漿菌　四招減少感染風險

拿馬肉鴨肉當牛肉賣「獲利1.3億」 陸男遭判無期徒刑定讞

拿馬肉鴨肉當牛肉賣「獲利1.3億」 陸男遭判無期徒刑定讞

黴漿菌抗藥性增加　久咳不停要注意

黴漿菌抗藥性增加　久咳不停要注意

營養師揭吃水果　8大注意事項

營養師揭吃水果　8大注意事項

關鍵字：

尿液糞便健康顏色

讀者迴響

熱門新聞

不是淡水、九份！「台灣最頂老街」曝光　613萬人朝聖

高雄「手搖杯正妹」　無口罩照片曝光！

林襄被驗胸：有做我會講！

金鐘男主持爆「偷吃保險女業務」

莊群施原定明年結婚！男友忍痛送她遺體回家

麻古連5天指定飲品買1送1！

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

蘭嶼男叫板橋串燒「敢送就穿丁字褲」！結局曝光

父母車禍亡她繼承8.6億遺產！老公秒提離婚

「最美檢察官」比基尼照曝光！　尺度大開：太座會生氣

潘瑋柏婚宴大合照曝光！賓客團「整排都是名媛明星」

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動

更多

最夯影音

更多
林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得
美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面