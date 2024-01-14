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野外露營被逼付400元　他拒付後「村民開來水肥車」瘋狂潑糞

▲▼野外露營被逼付400元　他拒付後「村民開來水肥車」瘋狂潑糞。（圖／翻攝微博）

▲村民開來水肥車潑糞。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

河北省保定市傳出露營地被「潑糞」的怪事，一名網友表示，自己跟朋友到一處水庫附近露營，被當地村民要求支付100元人民幣（約425元新台幣）的費用，他們拒絕之後，村民居然叫來了一輛水肥車潑灑糞便。

網友指出，他1月10日跟朋友一起到龍門水庫附近露營，他將帳篷扎在冰面上，朋友則扎在3公尺遠的另一個空地上。

就在他們扎好帳篷之後，有一名女子走了過來，說土地是他們家的，隔年要犁地，所以必須支付100元的費用。網友認為，女子無法證明自己是土地的所有人，要求收費也不合理，所以不打算付錢。

不料，大概半小時之後，女子竟然叫來了一輛水肥車，在空地上澆滿糞水，糞車離開時也沒把閥門關好，導致附近的道路上也都是糞水。

網友在網路上爆料此事後，許多網友都認為相當荒謬。龍門水庫的工作人員回應，水庫不是景區，只是一處開放型的區域，平常有不少遊客來遊玩，他們也有樹立提醒標誌，並會用大喇叭勸退遊客。

工作人員說，水庫與村莊相鄰，水庫附近的部分區域屬於村莊管轄。至於是否涉及收費，工作人員指出，「水庫管理範圍內是不收費的。」

工作人員還說，影片中遊客露營地屬於村里管轄範圍，收費也屬於村民個人行為，他們正在聯繫村民和遊客，對此進行處理。

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