中國祭新規範！政府電腦逐步禁用英特爾、超微晶片　改用國產系統

▲中國已逐步排除使用英特爾和AMD的晶片，以及微軟系統。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國《金融時報》指出，中國官方去年12月推出了新規範，下令逐步在政府的個人電腦（PC）和伺服器上淘汰美國公司英特爾（Intel）和超微（AMD）的微處理器晶片。

報導稱，有鑑於美中關係持續緊張，美方又不斷以國安為由，對越來越多陸企實施制裁，還致力提高美國半導體產量，減少對中國和台灣的依賴，因此中國決定推出這項新規定，加強科技國產化，用國產技術代替外國科技。

除了排除英特爾和AMD的微處理器晶片的PC和伺服器外，中國還試圖排除微軟（Microsoft）的Windows作業系統，以及外國製造的資料庫軟體，改以國產軟體代替。

據悉，新規範在去年12月26日出爐後，中國財政部和工信部便已下令鄉鎮層級以上的政府部會和黨務機關，在採購電腦時，納入「安全可靠」的處理器和作業系統標準。

報導指出，中國信息安全測評中心也發布了一份「安全可靠」的處理器與作業系統名單，而名單上的企業清一色都來自中國，其中還包括了被美國列入出口黑名單的華為與飛騰晶片。

知情人士透露，國營企業也被主管機關告知，須在2027年前將所有軟硬體改成國產科技供應商。截至目前為止，微軟和英特爾都拒絕了媒體的置評請求，而AMD則未給予回覆。中國的財政部、工信部，以及中國信息安全測評中心也都未就此發表評論。