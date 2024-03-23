日麻疹狂燒！東京女嬰確診「未接種疫苗」　大阪增5例

▲東京一名女嬰確診麻疹，疑遭家人感染。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本麻疹疫情持續擴散，東京傳出今年第5例確診，一名不到1歲的女嬰感染麻疹，該名女嬰從未接種過麻疹疫苗，平時也未和不特定人群接觸，因此懷疑是遭照護親屬感染。另外大阪也新增5例確診，其中4人已確定是2月24日「麻疹航班」相關案例，其餘1人仍進行疫調。

根據ABEMA TIMES報導，日本2月起接連傳出數起麻疹確診案例，根據東京都感染症情報中心22日證實，東京已出現第5例。確診者為不到1歲的女嬰，雖然女嬰沒有接種過疫苗，但可能感染病毒的期間並未接觸不特定人群，疑遭家人感染，所幸目前已逐漸康復中。

▲麻疹航班再增4例確診。（示意圖／CFP）



大阪府23日也證實，17日至23日的一周內，再度新增5例麻疹案例，其中有4人是與2月24日阿拉伯聯合大公國飛往日本的「麻疹航班」有關，2人為乘客、另外2人則是與乘客有接觸。

剩餘1人目前尚未確定感染途徑，相關單位仍在調查中。截至目前為止，光是大阪府內「麻疹航班」的相關感染者就有6人，而其他都道府縣則至少已有7人感染。奈良縣也有2名外籍觀光客因為與「麻疹航班」乘客接觸確診。

由於麻疹的潛伏期長達10至12日，甚至有可能會到21日，且通常會先發燒，一段時間後才會出現皮疹等症狀，因此也可能導致誤診。實際上就有一名東京都的20多歲男子10日出現發燒症狀，因此前往醫院就醫，但是醫師並未診斷出他感染麻疹。直到後來男子出現皮疹的症狀，再度前往醫院，18日才確定感染麻疹，然而在此之前男子已經到東京多個餐廳用餐。