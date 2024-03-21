巴西熱浪體感飆62.3度　教室沒冷氣！女大生穿比基尼抗議

▲巴西體感溫度高達62.3度，大學生穿比基尼坐在路邊抗議教室沒冷氣。（翻攝自IG@spottedpucsp）

圖文／鏡週刊

巴西里約熱內盧近日熱浪來襲，溫度飆攝氏42度，但因為濕度高，出現體感攝氏62.3度的酷熱高溫，讓人難耐，就有一群女大生穿著比基尼坐在校園路邊抗議學校教室「沒冷氣」，基礎設施落後。

▲就讀心理系一年級的女學生受訪時透露，天氣熱得難以忍受。（翻攝自IG@spottedpucsp）

根據巴西媒體報導，隨著巴西中南部熱浪持續，體感溫度飆破攝氏60度，聖保羅的大學生聚集坐在校園內，身穿比基尼抗議學校教室沒有冷氣。

一名就讀心理系一年級的女學生受訪時透露，「天氣熱得難以忍受。雖然天主教大學是一所很棒的教育機構，但它沒有抵禦熱浪的基礎設施，幾乎沒有教室有空調。這就是為什麼我穿著比基尼。」

這場抗議活動是透過網路發起，社群帳號「spottedpucsp」陸續召集了法律系、社會學系和新聞系的學生參加，學生們在抗議宣言中批評，「學生、教師和工作人員在地獄般的高溫下進行活動，這不僅損害他們的健康，更是不人道的情況。」

根據巴西國家氣象局說明，本週巴西聖保羅正在經歷有史以來第三個最熱的夏季。巴西氣象局官員表示，在2023年11月時創下酷熱指數攝氏59.7度的驚人高溫，沒想到時隔幾個月再次刷新紀錄，這一波熱浪來襲後，接著是一道強烈冷風伴隨強風暴雨，如此極端氣候也顯示地球暖化的嚴重。

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