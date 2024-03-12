無人機直接貼上浴室窗戶！百萬網紅控「被偷拍」：在家裡都不安全

▲巴西百萬網紅克蘿蕾聲稱自己在家中浴室遭一架無人機跟拍。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

巴西百萬網紅克蘿蕾（Kerolay Chaves）在Instagram控訴，她近來不斷被一架無人機跟拍，而畫面也顯示，這架無人機居然跟著她來到了浴室，就連克蘿蕾的「私人時光」也不放過。

據《太陽報》報導，影片中，克蘿蕾正裹著毛巾在浴室裡準備洗澡，不料一架疑似搭載著攝影機的無人機，突然出現在她家附近，並嘗試透過窗戶偷拍克蘿蕾在浴室裡的模樣，但在克蘿蕾發現無人機的幾秒後，它又消失在了樹林中。

▲克蘿蕾為自己的隱私和安全被侵犯一事感到害怕。（圖／翻攝自IG）

克蘿蕾表示，這已是無人機第2次出現在她家周圍，讓她感到極度不安，也十分擔心自己的隱私會受到侵犯，「這架無人機看起來像是在拍我，這太瘋狂了！我在自己家裡都不安全。我很害怕，也需要采取措施來保護我的隱私，但我能怎麼辦呢？」

截至目前為止，媒體還不清楚這名在OnlyFans擁有130萬粉絲的網紅是否已報警，但克蘿蕾的粉絲紛紛建議，克蘿蕾應該向其他擁有無人機的人求助，反追蹤這架無人機；另一些人則認為克蘿蕾購買窗簾來確保隱私，或是買一個彈弓嘗試將無人機射下來。