25歲女「排出一團血球」昏倒送醫　家人撈化糞池驚見男嬰屍體

▲ 巴西一名25歲女子分娩後將胎兒丟進化糞池，並宣稱「她不記得了」。（圖／翻攝Portal 6）

圖文／CTWANT

又一名小小的天使來不及長大。3月12日，巴西戈亞尼亞州的小城布拉扎布蘭特斯（Brazabrantes）發生一起心酸事件。一名女子深夜被發現昏迷倒地，現場留有血跡。家人連忙將她送醫，沒想到兩日後，女子的弟弟在家中化糞池裡撈出一具男嬰屍體。

據巴西媒體《Portal 6》報導，3月12日，巴西戈亞尼亞州的小城布拉扎布蘭特斯（Brazabrantes）市郊的農村地區，一名25歲女子深夜被家人發現昏迷倒地，現場留有血跡，家人連忙將她送醫。該女子被送往戈亞尼亞的女子州立醫院，醫生檢查後稱說她剛經歷分娩，她卻說她什麼都不記得了，只隱約記得自己排出一團「血球」，由於無法沖進洗手間，所以用毛巾包起來，扔進了屋後的化糞池裡。

女子的家人聽到後大驚失色，女子22歲的弟弟立刻趕回家中，開始用水桶從化糞池中打撈，直到他發現了一個濕漉漉的物體。當他撈起該物體，發現那是一個男性胎兒，而且發育相當完整。

女子的弟弟隨後聯繫警方，警方已請求科學部門協助調查，並將對此案進行追蹤。

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