福島核電廠「13年廢墟」內部震撼影像曝光！　留880噸高輻射核燃料

▲福島核電廠「13年廢墟」內部震撼影像曝光！仍遺留880噸高輻射核燃料。（圖／取自東電官網）

圖文／鏡週刊

日本福島核電廠因受到2011年東日本大地震與海嘯影響，嚴重損毀，到今天13年來都成為「廢墟」，不過始終無法除役。東京電力公司近期派出微型無人機，深入核電廠內部探查拍攝，以利更進一步了解現場核電廠內部狀況。

東電公司在19日公布這組由微型無人機拍攝的12張照片，這也是東電首次從在受損最嚴重的一號反應爐，拍攝到近距離畫面，並且拍到反應爐芯正下方的圍阻艙基座內部。該區域存在反應爐芯和融化的核燃料，是相當重要的位置，東電一直希望能夠確切掌握該區域的狀況，才能進一步制定如何除役的計畫，但先前東電派出機器人調查失敗，上週派出微型無人機，完成為期兩天的調查。

福島核電廠3座受損反應爐內，仍有大約880噸的高輻射量融化核燃料，東電希望了解相關位置和狀況，以利移除融化的核燃料。從畫面可見，圍阻艙基座附近有許多棕色物體，懸掛在反應爐底座的不同位置，但有些設備已經移位。東電也表示，目前從畫面來看，難以判斷拍攝到的物體是「融化的燃料」還是「融化的設備」。

另外，由於微型無人機乘載的重量有限，所以無人機當時無法再搭載測量輻射程度的機器，因此現在基座內部的核輻射量有多少，仍難以計算。此外，由於圍阻艙過於黑暗的關係，無人機的鏡頭也無法看到反應爐芯的底部。

由於未知狀況太多，福島核電廠的除役之路，一直無法順利進行。批評人士也指出，日本政府和東電設下的30-40年清除與除役目標，似乎過度樂觀。

▲▼東電公布微型無人機拍攝到反應爐芯正下方的圍阻艙基座內部的影像。

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