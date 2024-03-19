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老翁玩交友軟體慘死　遭「恐怖情侶檔」騙光財產！注射大量毒品棄屍

▲▼老人,整理,書信。（示意圖／CFP）

▲美國華盛頓州一名年長男子玩交友軟體遇上吸金情侶檔。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國華盛頓州警方表示，74歲老翁恩格蘭（Curtis Engeland）在交友軟體上認識一對男女情侶，數月以來對他進行金錢詐騙，還試圖帶兒子住進他家，2月某天深夜發生肢體衝突後，情侶檔竟然將毒品芬太尼（fentanyl）注射進老翁體內殺人，棄屍過程中發現他可能還活著，又持刀刺傷他的頸部，造成致命傷。

根據福斯新聞報導，住在默瑟島（Mercer Island）的74歲死者恩格蘭在交友軟體Scruff上認識32歲男子布魯爾（Philip J. Brewer）和他47歲的女友哈迪（Christina Hardy），布魯爾花一周時間博取恩格蘭信任後，於1月份首次約他看電影見面，但恩格蘭莫名睡著了，直到他在自家醒來的時候，錢包、手機、住房和汽車鑰匙、駕照、社會安全卡已經不翼而飛。

警方後來發現，布魯爾、哈迪，還有哈迪的兒子曾經試圖搬到恩格蘭的家中，聲稱恩格蘭允許他們住進來，並且利用受害者的手機傳訊息，企圖捏造證據或不在場證明。

▲▼74歲老翁恩格蘭（Curtis Engeland）玩交友軟體被情侶檔詐財殺害。（圖／翻攝自Washington State Patrol）

▲74歲老翁恩格蘭玩交友軟體被情侶檔詐財殺害。（圖／翻攝自Washington State Patrol）

警方認為，布魯爾和哈迪顯然對恩格蘭設下金錢騙局，2月23日深夜，兩人在恩格蘭的住處與他發生肢體衝突，當晚又開著他的車離開默瑟島，隔天恩格蘭的家人通報他失蹤，警方利用嫌犯手機GPS定位擴大搜索，後來在格雷斯港郡（Grays Harbor County）尋獲恩格蘭的屍體。

布魯爾與哈迪最終在3月14日逃到加州時，被警方逮捕並拘留，將押解返回華盛頓州受審。警方調查發現，2名嫌犯曾經和第三人承認，他們將毒品芬太尼注射至恩格蘭體內，想藉此殺害他，接著開車到格雷斯港郡市區棄屍，但到了棄屍地點卻發現恩格蘭疑似還活著，於是又持刀刺頸。驗屍官確認，恩格蘭死因是「頸部的銳器傷」。

警方表示，嫌犯們棄屍後一路驅車往南，逃亡過程承租過不同車輛，換過新的手機，用以掩飾他們的行蹤，並且迅速地離開了華盛頓州。據美媒KIRO報導，兩人在殺害恩格蘭幾小時後，就開始盜用死者帳戶並進行奢侈性消費。

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