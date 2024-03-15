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大谷妻「超萌燦笑」網融化！　田中真美子過往採訪畫面曝

▲▼大谷妻採訪畫面曝！　超萌燦笑網融化 。（圖／X／@suman_pakad）

▲田中真美子甜美笑容融化網友 。（圖／X／@suman_pakad）

記者王佩翊／編譯

日籍「二刀流」球星大谷翔平14日出發前往南韓比賽前，閃電在Instagram公開與愛妻的合照，也間接證實新婚妻子就是外界所猜測的前籃球國手田中真美子。而消息一出後，田中真美子過去的採訪片段也被挖出，其中甜美的笑容與溫柔的聲音也瞬間融化網友。

▲▼田中真美子為前日本女籃國手。（圖／@suman_pakad）

▲田中真美子為前日本女籃國手。（圖／@suman_pakad）

一名X網友挖出了一段過往田中真美子的39秒影片，並配文寫道，「大谷翔平的太太（田中真美子）超級可愛！不但臉上經常掛著笑容，笑出來的樣子也超可愛。有這種太太在家裡一定超級療癒！」

從影片中的對話可以看出，拍攝者應該是田中真美子的隊友。隊友先是問道，「久違的客座比賽，感想如何？」田中微笑答道，「果然能夠來到外縣市比賽，真的很好玩。很開心」講完這句話，田中自己也忍不住笑了出來。

隊友則搞笑吐槽，「妳是小學生嗎！」兩人瞬間笑噴，而田中真美子在鏡頭前自然不做作的可愛模樣，也讓網友直呼，「要融化了！」

▼大谷翔平與妻子田中真美子。（圖／翻攝自道奇隊X）

▲大谷翔平跟老婆 。（圖／翻攝自道奇隊X）

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