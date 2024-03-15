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49歲變態大叔謊稱19歲　13歲少女傻信還上床！爸爸知真相崩潰

49歲變態大叔謊稱19歲，13歲少女傻信還上床！爸爸知真相崩潰。（示意圖）

▲少女在網路聊天室認識這名男子，男子自稱19歲，但實際上是49歲已婚大叔。（示意圖）

圖文／鏡週刊

南韓《MBC電視台》一檔節目「實話探查隊」近日分享一則案例，一名13歲少女談戀愛，交往一名「19歲男生」，但少女的父親後來察覺有異，進一步追蹤，竟然發現這位「19歲男生」根本是49歲變態大叔，而且還已與她女兒上床，讓他極度崩潰。

報導指出，這名少女在網路聊天室認識這名男子，男子自稱19歲，但後來又向少女「說實話」，表示自己實際年齡有23歲，但希望少女幫他「謊稱」19歲，這樣才不會讓父母擔心。 後來少女的父親發現，少女獨處玩手機的時間變多，而且少女手中多出一支新手機，並不是家人買給她的。父親追問之下，才得知這部新手機是「19歲男友」買給她的。

父親擔心少女安危，於是查看手機後，主動和這位「男友」聯絡，當「男友」接起電話時，僅對少女父親說：「我人在鄉下。」然後快速掛掉電話。少女父親也發現，這名「男友」講話的口吻，根本不像19歲，也不像是男生自報的23歲，是一個相當老沉的聲音。

【41J肉聲】49歲變態大叔謊稱19歲　13歲少女傻信還上床！爸爸知真相崩潰

▲當事少女和「男友」的合照。（翻自《NEWS 1》）

父親察覺有異狀，於是持續追蹤這名「男友」，後來男友再吐「實情」，說自己的實際年齡有36歲，因為害怕被抓，所以謊報年齡。雖然這位男友苦苦哀求放過他，但少女父親依然決定報警，警方調查後更有驚人發現，原來這名「男友」不是19歲，也不是23歲，更非36歲，實際年齡已經是49歲大叔，且是已婚狀態。

但警方接下來的訊問內容，更讓父親崩潰。原來少女傻傻相信「男友」只有23歲，而「男友」為了擄獲少女的心，故意買了一部新手機給她，並要求少女與他聯絡時，都用這部新手機。之後「男友」更以此威脅少女：「你要的我都給你了，所以你要滿足我，否則不公平。」接著男方要求少女和他發生性關係。此外，「男友」也經常要求少女發送富含性暗示的床照。報導指出，目前全案仍在司法程序調查中。

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