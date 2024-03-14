網銷富婆竟是盜賊首腦！偷遍全美低價轉售　爽賺上億元住豪宅

▲瑪可的真實身分是盜賊首腦，僱用竊賊偷遍全美化妝品，之後再於網上低價轉賣謀取暴利。（翻自cnbc.com）

圖文／鏡週刊

美國加州一名女子瑪可（Michelle Mack），表面上是經營網路銷售有成的富婆，爽住舊金山豪宅，但警方發現，瑪可的真實身分是盜賊首腦，僱用竊賊偷遍全美化妝品，之後再於網上低價轉賣謀取暴利。

據美國《紐約郵報》報導，警方調查發現，瑪可至少僱用12名小偷，偷遍全美化妝品，包括佛州、加州、麻州等，都有瑪可竊賊團的足跡。警方也指出，竊賊多半鎖定Sephora、Ulta、梅西百貨、維多利亞的秘密等店，盜走美妝產品與時尚配件，之後瑪可將盜來的東西，放在她於亞馬遜網站（Amazon）開設的網路店鋪，以低價吸引消費者選購。警方指出，瑪可至少偷走總價值800萬美元（約新台幣2.5億元）商品，並從中獲利讓她可以爽住豪宅。

▲警方形容，瑪可豪宅的倉庫就像「迷你商店」一樣。（翻自《紐約郵報》）

去年12月，警方突襲她的豪宅，並在裡面找出1萬件物品，總價值多達38.7萬美元（約新台幣1220萬元）。警方形容，瑪可豪宅的倉庫就像「迷你商店」一樣，存放大量美妝品、太陽眼鏡和名牌包包、配飾等。

除了瑪可，其丈夫肯尼斯（Kenneth Mack）也被認定涉有重嫌，目前加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）已對瑪可、肯尼斯和其他7名同夥，提出了近140項重罪指控，包括共謀實施零售盜竊、重大盜竊和收受贓物等，不過所有被告均否認犯行。邦塔強調，他相信這是一個有組織且有預謀的犯罪集團，內容複雜，絕對不是一般的單純竊盜團體。

▲瑪可遭警方逮捕。（翻自《紐約郵報》）

更多鏡週刊報導

【最新】福原愛明召開記者會！ 有望與江宏傑達成和解

中國人為難中國人！河北大爆炸釀7死 《央視》正妹記者採訪也被強勢驅趕

【41J肉聲】新郎帶她來喝茶、還當伴娘緊黏新娘 原來是小三！人妻結婚40天緊急離婚