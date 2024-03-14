短髮妹「露屁股蛋」跨坐男伴衝刺！　泰商場門口上演活春宮

▲兩人疑似深夜在購物中心大門口激戰，整個過程被路過民眾拍下。（圖／翻攝自臉書）



記者王佩翊／編譯

泰國芭達雅知名購物中心前上演活春宮！近日一段影片在網路上流傳，只見一對外籍男女在當地購物中心的大門前激戰，整個畫面都被路過的泰國男子錄下。影片瘋傳後，泰國網友認為兩人的行為十分不當，呼籲警方即刻展開調查。

根據The Thaiger報導，網友丹尼斯（Denis Krungtep）13日在臉書公開了這段驚人影片，只見影片中有一名短髮女子跨坐在男伴身上，兩人就這樣坐在購物中心大門口的階梯上，下身貼緊奮力激戰。從影片的背景可以明顯得知，兩人所在之處正是購物中心芭達雅Terminal 21的入口。

由於入口處與招牌都未亮燈，且影片錄製過程沒有車輛經過，因此網友也推測，該起活春宮事件很可能發生在深夜。此外，從影片中的聲音可以確認拍攝者為泰國男子，因此該影片也被認為是丹尼斯從其他網路平台轉載而來。

當地媒體實地走訪芭達雅Terminal 21，並採訪了附近居民、購物中心工作人員以及計程車司機，但是所有人皆表示未曾看過這段影片，也沒聽說過這起活春宮事件。

儘管目前尚未確定事件的具體發生時間，但是當地人認為2名外籍人士的行為極度不尊重當地風俗，因此要求警方立即展開調查。

事實上，普吉島2月24日也曾發生類似事件，一對外籍男女在海邊瘋狂激戰，男子身穿黑色短褲、女子全身赤裸，兩人背對著海灘的路，利用白色沙灘椅當作遮擋物，野外開戰，相關影片也在網路上瘋傳。

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