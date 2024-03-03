女全裸「海邊活春宮」野戰短褲男嗨到最高點　激情一幕曝光

▲外籍男女在普吉島海邊公然性行為。（圖／翻攝自Amarin TV）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國普吉島芭東海灘出現性愛縱慾一幕，外籍男女在海邊公然性行為，男子身穿黑色短褲、女子全身赤裸，兩人背對著海灘的路，利用白色沙灘椅當作遮擋物，野外開戰。當時有一名泰國人騎機車路過，隨手拍下這段活春宮過程並上傳至社群媒體，引發熱議。

Thaiger等報導，這起事件發生在2月24日，這對外籍男女當時絲毫不把其他路人放在眼裡，專注投入在兩人的野戰之中，似乎沒有意識到已經被人拍下性愛過程，長約1分30秒的影片在網路上曝光。

拍攝影片的泰國網友宣稱，雖然對男女的公然性行為感到厭惡，但仍把他們的性愛過程拍攝下來，兩人根本不在意當地居民和其他遊客的想法，也破壞普吉島旅遊業的良好形象。許多網友指出，這對男女原本可以回到住宿地點之後再發生親密性行為，要求當局採取相關行動。

普吉島當地人透露，類似事件並非當地第一次發生，盼警方能在海邊巡邏，防止類似事件重演。

芭東海灘當地商家透露，2月25日也發生類似情況，另一對男女在住宿地點二樓的沙發上發生性行為，但兩人就在透明窗戶前，且未拉上窗簾，親密舉動全被大批遊客看光。商家認為這種行為不可接受，因此報警處理。