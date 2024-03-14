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日本男老師上課想色色「隔衣撫摸下半身」　10多名國中少女受害

▲▼南韓一名患有輕度智能障礙的國2少女，於自家樓頂遭學弟性侵。（圖／CFP）

▲日本男老師性騷10多名女學生，在教室公然撫摸下半身。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本神奈川縣教育委員會13日對9名教職員進行懲戒，其中包含3名猥褻女學生、性騷街頭女性的男性教師遭到免職處分。教委會透露，鐮倉市一名35歲的中學男教師長達3年間頻頻伸出狼爪，做出撫摸女學生下半身等行徑，至少10多人受害，事發後還辯稱只是為了讓學生更容易理解教學內容。

根據NHK等日媒報導，神奈川縣教委會13日召開記者會透露，鐮倉市立岩瀨中學35歲男老師國分裕樹自2021年4月至2023年7月左右，在教學過程中猥褻至少10多名女學生，包含隔著衣物觸碰身體，撫摸臀部與腰部等行為，因而受到免職處分。

女學生,日本女生,制服,學生,上課,教室（圖／示意圖，CFP）

▲日本神奈川縣13日宣布開除3名涉及猥褻女性的男老師。（示意圖，與本文無關／CFP）

直到2023年9月有女學生找其他老師諮詢後才吐露實情，國分裕樹接受調查時辯稱並無猥褻意圖，「只是想對學生進行簡單易懂的說明，無意間碰到學生身體。」但早在2022年，國分裕樹就曾被其他同事認為「與學生們的距離太近」，校長與鐮倉市教委會因此對他進行指導。

另有2人同樣涉及猥褻與性騷等遭到免職處分，包含神奈川縣厚木市一所縣立高中的31歲男教師在茅崎市街頭猥褻2名女性，湘南地區20多歲男教師與先前任教中學的女學生發生淫亂行為。

除此之外還有6人受到不同程度的懲戒，其中一名34歲縣立高中男職員在橫濱市商家出示造假的電子支付結帳成功截圖，騙取食品等商品而被免職；大和市64歲公立中學男教師，因酒後騎乘電動自行車遭到停職；湘南地區51歲公立中學男老師指導社團活動時，打了男學生的臉部，受到減薪處分。

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