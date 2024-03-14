普丁才警告「動核武」　烏克蘭無懼深入打擊俄3座煉油廠

▲普丁警告不排除動用核武。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁13日才警告西方，若俄國遭受危險，已做好打核戰的準備；烏克蘭就在當天、俄羅斯總統大選前夕，對俄羅斯領土展開攻擊。烏克蘭連續2天派出無人機深入俄羅斯境內，打擊3座煉油廠。

一名烏克蘭軍隊消息人士告訴CNN，烏克蘭已制定出一個良好的計畫，以降低俄羅斯經濟的發展潛力。

烏克蘭打擊俄羅斯境內3座煉油廠，分別是莫斯科東南方130英里（約209公里）的城市梁贊（Ryazan）、莫斯科東邊近300英里（約公里）的下諾夫哥羅德州城市柯斯托佛（Kstovo），以及俄羅斯西南邊接近烏克蘭的基里希（Kirishi）；消息人士表示，這3座是俄羅斯最幾大的煉油廠。

▲俄國梁贊一處大型煉油設施遭烏克蘭無人機重創。（圖／路透）

一名烏克蘭國防情報代表指出，俄國新沙赫京斯克（Novoshakhtinsk）的設施也遭到打擊。

俄羅斯官員證實，烏軍的空襲重創路克石油公司（Lukoil）旗下3座煉油廠，但本次攻擊並未造成人員傷亡，新沙赫京斯克的煉油廠也被迫停止營運，正在評估中。消息人士說，烏克蘭國防部也在夜間出動無人機空襲俄國布土萊諾卡（Buturlinovka）1處空軍基地，及佛洛尼斯（Voronezh）1座軍用機場。

俄烏戰爭2年來陷入膠著，無人機在戰爭中被大量使用，已奠定了新型態戰場樣態，俄烏雙方都曾用無人機轟炸對方重要的基礎設施、軍事設施或是部隊，但基輔過去幾個月內，擴大針對俄國煉油和能源設施攻擊。