　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／住「鐵肺」70年破紀錄！　美傳奇勵志男逝世

▲「鐵肺男」亞歷山大逝世。（圖／翻攝X，下同）

▲「鐵肺男」亞歷山大逝世。（圖／翻攝X，下同）

文／中央社

美國德州傳奇男子亞歷山大近日逝世，享壽78歲。他因為童年罹患小兒麻痺症而終生癱瘓，生活在所謂的「鐵肺」裡70年，打破了金氏世界紀錄，並且憑毅力成為律師，其故事激勵人心。

路透社及英國廣播公司（BBC）等媒體報導，亞歷山大（Paul Alexander）在1952年罹患小兒麻痺症，患病時年僅6歲，導致他頸部以下癱瘓，必須待在所謂的「鐵肺」（負壓呼吸機的一種）裡，故被稱為「鐵肺裡的男人」。

亞歷山大因為生病，無法靠自己呼吸，所以終生生活在「鐵肺」裡，也因此創下金氏世界紀錄（Guinness World Records），成為待在「鐵肺」裡時間最久的人。

▲▼「鐵肺男」亞歷山大（Paul Alexander）逝世。（圖／翻攝X）

儘管身體殘缺，亞歷山大仍憑毅力領取獎學金，拿到法律學位，取得律師資格，找到一份教導法律術語的工作，甚至出版傳記。

但不幸地，亞歷山大在今年2月感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）住院，身體變得虛弱且脫水，於3月11日過世。

他的弟弟菲利普（Philip Alexander）在臉書發文寫道：「像他這樣受尊敬的人，能成為他生活的一部分，是一種榮幸。他感動並激勵數以百萬人，這並不誇張。」

他寫說：「對我而言，保羅（亞歷山大）就是兄長…就像你們的哥哥那樣…有愛心、會給建議、必要時會責備、也會討人厭…就像一般兄弟會做的事情那樣。」

此外，菲利普還在臉書提及：「他熱愛美食、紅酒、女人、長談、學習和笑。我會非常想念他。願死者安息。」

募捐網站則發文指出，「鐵肺裡的男人」亞歷山大已經逝世，他生前上了大學，成為一名律師和出書的作者，他是令人難以置信的榜樣。

ET快訊
虐童保母「家境破億擁12房」起底！　老公開百萬釣船
高中妹懷孕30周不敢說　爸媽崩潰跪求醫「拿掉」還是生了
又爆虐童？北市國宅深夜傳小孩哭聲　網友錄影吼：我報警了喔
情侶北投「忘情泡溫泉」遭偷拍！　皇池回應了
曾被「社工女神」輔導過　大三男曝她私下為人：不敢相信
把握好天氣！　下波「雨區擴大」
快訊／住「鐵肺」70年破紀錄！　美傳奇勵志男逝世

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國捷克外長電話會談　探討深入合作挺台國際參與

見兒子變見前妻！　女大生氣炸潑汽油「火烤男友」

剛過311周年！　日本福島縣發生規模4.7地震

20歲情色網美年收破4800萬！　資優生棄學賣色「爸媽好驕傲」

巴布亞紐幾內亞規模6.0地震　震源深度50公里

快訊／住「鐵肺」70年破紀錄！　美傳奇勵志男逝世

靜待物價指數公布　美股多收黑、台積電ADR跌1.57％

325票：65票！　美眾院壓倒性通過「禁TikTok」法案

日媒：日美菲協調4月舉行領袖會談　合作牽制中國

法國國會提案反中俄勢力干涉 擬以「黑盒子演算法」監控

台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起

上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

吵架就被嗆「滾回你的國家」 混血兒：曾經找不到歸屬感

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

龜龜學滑板5個月飆速秀過彎　網見動作流暢：兔子真贏不了

高雄女嬰被塞垃圾袋丟路邊　果農打開嚇壞「臍帶還在！」

F.I.R阿沁嫩妻花花持毒被逮！　前天才同台..他喊話：一起面對

藏壽司男客「快手投空盤」　規避系統計盤免費爽吃

美國捷克外長電話會談　探討深入合作挺台國際參與

見兒子變見前妻！　女大生氣炸潑汽油「火烤男友」

剛過311周年！　日本福島縣發生規模4.7地震

20歲情色網美年收破4800萬！　資優生棄學賣色「爸媽好驕傲」

巴布亞紐幾內亞規模6.0地震　震源深度50公里

快訊／住「鐵肺」70年破紀錄！　美傳奇勵志男逝世

靜待物價指數公布　美股多收黑、台積電ADR跌1.57％

325票：65票！　美眾院壓倒性通過「禁TikTok」法案

日媒：日美菲協調4月舉行領袖會談　合作牽制中國

法國國會提案反中俄勢力干涉 擬以「黑盒子演算法」監控

一直抖腳！　醫分析4原因

台籃前知名球星爆「出軌」啦啦隊！　邊餵小三邊跟孩子講電話

吃得過多有反效果！　6種「健康食物」要注意份量

韓國瑜借將「搖滾歌手」　立院內定總務處長廖炯志背景曝光

唐美雲痛心虐童案「同理心尊重每個人」：小孩一樣享有人權

今「白色情人節」　4星座快告白

美國捷克外長電話會談　探討深入合作挺台國際參與

見兒子變見前妻！　女大生氣炸潑汽油「火烤男友」

偷渡客來台近30年　因「見女網友」掉手機被逮

周曉涵加戲舌吻被質疑「對方有同意嗎」　無奈：不是在吃他豆腐

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

住「鐵肺」70年破紀錄！　美傳奇勵志男逝世

老公偷吃表妹　人妻復仇「先奪產再離婚」

美媒：美啟動對台重大軍事合作

紐時曝：俄海軍總司令遭拔官

法國反境外干涉 擬以黑盒子演算法監控

酒駕騎士逆向上高架！撞上汽車重傷亡

靜待物價指數公布　美股多收黑

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

日媒：日美菲協調舉行領袖會談

20歲資優生變情色網美　年收破4800萬

325票：65票！　美眾院壓倒性通過「禁TikTok」法案

一家4口集體墜樓　他電梯內吻別妻小

日網繪「臭蟲飯店地圖」　警告勿住便宜飯店

更多熱門

相關新聞

巴布亞紐幾內亞規模6.0地震　震源深度50公里

巴布亞紐幾內亞規模6.0地震　震源深度50公里

美國地質調查所（USGS）表示，太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）今天凌晨發生規模6.0地震。

要求中國撤資TikTok！　美眾院立法：不從將祭禁令

要求中國撤資TikTok！　美眾院立法：不從將祭禁令

華府智庫見蔡英文　達修爾：台灣醫療保健世界頂尖盼美國多學習

華府智庫見蔡英文　達修爾：台灣醫療保健世界頂尖盼美國多學習

「許多台商已從中國撤出」　賴清德見華府智庫提台商擴張主張

「許多台商已從中國撤出」　賴清德見華府智庫提台商擴張主張

美男池塘釣魚遭襲　巨鱷活生生咬斷手

美男池塘釣魚遭襲　巨鱷活生生咬斷手

關鍵字：

亞歷山大美國德州小兒麻痺症鐵肺Paul Alexander

讀者迴響

熱門新聞

花花90度鞠躬道歉：會好好面對錯誤

把握好天氣！　下波「雨區擴大」

指定男師傅！妹子穿衣才知「奶頭被看光」

即／遭惡男猛撞腦死！工程師拔管離世

北投知名溫泉驚傳偷拍！　情侶湯屋愛愛全被拍

花花曾暴瘦剩29公斤！醫生警告：不樂觀

快訊／北台灣21:36發生有感地震　台北明顯搖晃

29歲網紅租屋側躺床上亡！朋友上門驚見遺體

10歲大姊奇蹟甦醒　弟衝醫院：我們一起上學

泰國蝦漲翻天！一斤400元「超貴原因」曝光

高中妹懷孕30周　爸媽崩潰跪求醫「拿掉」還是生了

情侶忘情泡溫泉遭偷拍！皇池回應了

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

即／台南工廠輪胎氣爆　工人遭爆頭1死1重傷

冷氣團明晨最強「跌破10度」　下波變天雨襲2地

更多

最夯影音

更多
台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起

台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起
上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

吵架就被嗆「滾回你的國家」 混血兒：曾經找不到歸屬感

吵架就被嗆「滾回你的國家」 混血兒：曾經找不到歸屬感

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面